O início de temporada de 2024 parecia tranquilo para a Red Bull, no entanto, sem vitórias desde o GP da Espanha, em junho, a equipe de Fórmula 1 começou a enfrentar problemas, deixando Max Verstappen bem desconfortável com o atual carro. Porém, o tricampeão mundial está esperançoso que o 'ponto baixo' da temporada já foi deixado para trás.

Quando Verstappen cruzou a linha de chegada na corrida de abertura no Bahrein com uma vantagem de 22 segundos, o consenso no paddock era de que 2024 seria uma repetição das duas temporadas anteriores da F1.

Seis meses depois, a realidade é muito diferente, com a Red Bull tendo tomado um rumo errado com o desenvolvimento do RB20, enquanto seus rivais mais próximos, liderados pela McLaren, fizeram um imenso progresso.

Em entrevista ao Motorsport.com, Verstappen falou sobre os desafios que a equipe de Milton Keynes enfrentou depois de começar o ano tão bem.

"No início, eu também fiquei surpreso, mas se você observar quais eram os nossos problemas, então eu entendo perfeitamente", diz o holandês. "Em algum momento, fomos na direção errada. As outras equipes ainda não enfrentaram esse ponto específico ou desenvolveram o carro de uma maneira um pouco diferente. Isso é sempre difícil de avaliar".

Com Verstappen ainda dominando no Japão e na China, os finais de semana das corridas de Miami e Imola pareciam ser um ponto de virada, mas o atual campeão mundial revela que sentiu muito antes do que o mundo exterior que as coisas não estavam bem na Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Logo no início, percebi que a sensação era muito diferente do carro do ano passado em termos de equilíbrio", explica ele. "Naquela época, nosso carro ainda era muito mais rápido do que os outros, ou talvez eu deva dizer que os outros não eram tão bons naquela época, então, naquele estágio, ainda podíamos compensar nossas dificuldades".

"Nas corridas seguintes, as coisas ficaram cada vez piores. Em um determinado momento, nosso carro ficou muito difícil de dirigir e, ao mesmo tempo, os outros fizeram um progresso real".

Verstappen afirmou várias vezes que achava que a dianteira e a traseira do carro não estavam mais conectadas e que havia sido uma mudança visível em relação ao desafiante do ano passado. Na apresentação do carro em Milton Keynes, no inverno passado, o holandês revelou que ficou chocado com as mudanças drásticas quando viu os esboços do RB20 pela primeira vez, o que agora levanta a questão se a mudança de conceito foi ou não um erro em retrospectiva.

"Não acho que você possa dizer de fora o que deu errado, então essa não é a questão", descarta. "A aparência do carro por fora não é o problema".

Será que o túnel de vento desatualizado da Red Bull desempenha algum papel?

Os comentários de Verstappen sobre o manuseio do carro sugerem que o problema da Red Bull estava, pelo menos em parte, relacionado ao assoalho. As consequências indesejadas de um novo piso são uma dor de cabeça que muitas equipes enfrentaram com o atual regulamento.

A Mercedes teve dificuldades por dois anos com os carros com efeito solo, enquanto a Ferrari viu o retorno dos saltos em alta velocidade com a atualização do assoalho em Barcelona.

"Parece mais complicado do que todo mundo pensa", reconhece o tricampeão mundial. "No momento, até mesmo a McLaren está retendo um novo assoalho, do qual eles não estão totalmente seguros. É muito mais sensível com as atualizações do que com os regulamentos anteriores".

As equipes também estão enfrentando dificuldades para correlacionar as atualizações sensíveis do assoalho no túnel de vento com o comportamento do carro no mundo real, descobrindo da maneira mais difícil que o força descendente no mundo virtual nem sempre torna o carro mais rápido na pista.

Isso parece ser especialmente relevante para o caso da Red Bull, dado seu túnel de vento relativamente ultrapassado, com a equipe trabalhando em planos para uma nova instalação. Importante ressaltar que, como Helmut Marko já comentou, o time de Milton Keynes utiliza um túnel de vento criado para a guerra.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2ª posição, levanta o troféu para comemorar Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Esse é um tópico muito difícil de falar, mas é mais complicado acertar do que com os carros antigos", reconhece Verstappen, enquanto minimiza o impacto do túnel de vento da equipe.

"É verdade que temos um túnel de vento bastante antigo, mas até este ano ele fazia tudo certo. Algumas coisas são difíceis de entender. Isso também acontece com todas as outras equipes, exceto a McLaren".

"Todas as equipes tiveram seus próprios problemas, inclusive as equipes com túneis de vento modernos. Acho que é extremamente difícil fazer o ajuste fino perfeito ou obter exatamente os dados corretos. Isso pode se dever a uma série de coisas no próprio túnel de vento ou como ele se correlaciona com a pista".

A Red Bull encontrou o início de uma solução?

Para a Red Bull, seu principal objetivo agora é acabar com a má forma e progredir passo a passo. De acordo com Verstappen, essa trajetória ascendente já começou com a atualização do assoalho em Baku.

No Azerbaijão, o holandês fez a escolha errada de configuração, o que dificulta as comparações, mas após um período difícil, Sergio Pérez conseguiu lutar pelo pódio antes de um confronto tardio com Carlos Sainz, da Ferrari.

Uma semana depois, Verstappen ficou em segundo lugar em Singapura e, embora estivesse a quilômetros de distância do rival pelo título, Lando Norris, na McLaren, o fato de a Red Bull ter terminado em segundo lugar naquela que foi sua pior pista em 2023 foi um sinal positivo.

A equipe mencionou apenas "mudanças sutis" no assoalho em Baku, mas Verstappen espera que essa atualização específica seja o início de uma solução.

"Sim, me senti melhor. Isso já foi um bom passo para nós. Acho que estamos indo na direção certa agora, mas vai levar algum tempo. Não se pode mudar algo assim em uma ou duas semanas. Mas acho que a equipe também ficou feliz com o que viu em Baku".

No entanto, essa situação ainda não é o suficiente para competir com Norris e a McLaren por vitórias em corridas, mas a Red Bull levará outro pacote de atualização para o GP dos Estados Unidos em Austin no final deste mês.

Ainda não se sabe a magnitude e a eficácia de suas últimas atualizações, mas Verstappen acredita que o pior desta temporada de F1 - com a desastrosa corrida de Monza sendo o ponto mais baixo - já passou.

"Sim, acho que sim, para ser honesto. Espero que possamos continuar a dar bons passos a partir daqui".

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!