Hamilton explica estratégia da Mercedes que o tirou do pódio do GP de Singapura

Lewis Hamilton começou o GP de Singapura em segundo e manteve a posição logo nas primeiras voltas da corrida. A dupla da Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, foram para os pit stops antes da Mercedes. O alemão na 20ª, o monegasco no giro seguinte e o atual pentacampeão da F1 apenas na 26ª.

Quando voltou, Hamilton não só havia perdido sua colocação anterior, mas acabou voltando em quarto, atrás também de Max Verstappen. Mesmo com as intervenções do Safety Car na segunda metade da corrida, o inglês acabou ficando fora do pódio.

Após a corrida, Hamilton admitiu que o time tentou a estratégia de ficar na pista para que depois da sua parada, conseguisse voltar à frente.

"Sinceramente, não me lembro da hora exata da parada nos boxes de Vettel, mas é claro que que queríamos essa estratégia", disse Hamilton. "Já tínhamos conversado sobre isso nesta manhã, na reunião pré-corrida e sabíamos dos riscos”

Hamilton também preferiu não culpar ninguém: "Não sinto que foi culpa de alguém, somos uma equipe, quando vencemos, comemoramos e, quando perdemos, sofremos. Hoje deu errado"

Sem vitória desde à volta das férias de verão da F1, o inglês admitiu que precisa melhorar, já para o GP da Rússia, no próximo fim de semana.

"No momento, estou com muita fome! Temos que dar um salto, aproveitando nossas melhores habilidades como equipe. Sofremos um revés, agora precisamos seguir em frente, com confiança para a próxima corrida."

