Carregar reprodutor de áudio

Não foi preciso muito tempo após o Sebastian Vettel anunciar sua aposentadoria da Fórmula 1 ao fim desta temporada para que as homenagens por parte de pilotos e equipes começassem a surgir nas redes sociais. Lewis Hamilton, Mick Schumacher e George Russell são alguns dos nomes que já agradeceram o tetracampeão mundial pelo seu legado.

Vettel, que não tinha redes sociais, criou um perfil oficial ainda na noite de quarta-feira, causando uma grande expectativa nos fãs, para fazer o comunicado. Nele, o piloto da Aston Martin alega que a família foi o principal motivo para deixar as pistas após uma longa trajetória vencedora.

"A decisão de aposentar foi difícil para mim, e eu passei muito tempo pensando sobre isso. No fim do ano, quero tirar um tempo para refletir sobre no que eu focarei no próximo ano; é muito claro para mim que, como pai, quero passar mais tempo com minha família".

Nas redes sociais, a chuva de homenagens se alonga a cada minuto. Lewis Hamilton agradeceu ao alemão pela amizade que construíram ao longo dos anos na categoria e disse que o amava.

"Seb, foi uma honra te chamar de competidor e uma honra maior ainda te chamar de meu amigo. Deixar esse esporte melhor do quando o encontrou é sempre o objetivo. Eu não tenho dúvidas de que, o que vier em seguida, será emocionante, significativo e recompensador. Te amo, cara."

Mick Schumacher, carinhosamente apelidado de 'filho' do Vettel - por conta da grande amizade e admiração de Sebastian por Michael Schumacher - lembrou o carinho que sente pelo tetracampeão e revelou o misto de sentimentos por saber que ele não estará mais na Fórmula 1.

"Estou tão triste porque você está indo, mas ao mesmo tempo muito ansioso por você e pelo novo capítulo da sua vida. Você foi e continuará sendo uma pessoa muito importante para mim e eu sou grato pela nossa amizade. Muito obrigado por tudo que você contribuiu para esse esporte que nós dois amamos, mal posso esperar pelas nossas últimas corridas juntos. Obrigado, Seb - você é uma inspiração."

Charles Leclerc, que esteve ao lado de Vettel como companheiro de equipe na Ferrari nas temporadas de 2019 e 2020, também falou o quanto o alemão fará falta.

"Que pessoa e que piloto. Vamos sentir a sua falta."

A Ferrari, casa de Sebastian por seis temporadas consecutivas - 2015 a 2020 - e palco de 14 vitórias, destacou a honra em poder compartilhar tantas lembranças e momentos ao lado do tetracampeão nos anos em que ele foi parte da escuderia.

"Foi uma honra compartilhar tantas memórias com você na Fórmula 1. Ansiosos para aproveitar as últimas corridas juntos no paddock. Nós te amamos, Seb. Boa sorte para os teus futuros desafios na vida."

Já a Red Bull, equipe que apostou e projetou Sebastian Vettel para o mundo e o deu um carro capaz de sagra-lo campeão do mundo por quatro vezes ao longo dos sete anos em que esteve por lá, está fazendo uma série de postagens com agradecimentos e os números da carreira do alemão.

"Obrigado, Sebastian. Um brinde aos bons momentos."

"4x Campeão do mundo

38 vitórias

44 poles

O campeão mais jovem da história da F1"

Confira outras homenagens:

TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music