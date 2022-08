Carregar reprodutor de áudio

Na manhã desta quinta-feira, o piloto alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, anunciou que vai se aposentar da Fórmula 1 no fim da temporada 2022, seu 16º campeonato na categoria máxima do automobilismo.

Tetracampeão mundial da F1 pela Red Bull entre 2010 e 2013, 'Seb' citou sua família como razão principal para o adeus à elite do esporte a motor global e emocionou os fãs ao confirmar sua despedida através de seu recém-criado perfil no Instagram. Veja o vídeo e a íntegra do que ele disse:

“Venho aqui para anunciar minha aposentadoria ao final da temporada 2022 da F1. Provavelmente, deveria começar uma lista com o nome das pessoas que quero agradecer, mas quero explicar os motivos por trás de minha decisão. Amo o esporte, tem sido o centro de minha vida desde que me lembro."

“Mas por mais que tenha vida dentro da pista, há também minha vida fora das pistas. Ser um piloto nunca foi minha única identidade. Acredito muito em identidade por quem nós somos e como tratamos os outros mais do que fazemos."

“Quem sou eu? Sou Sebastian, pai de três crianças e marido de uma mulher maravilhosa. Sou curioso e facilmente fascinado por pessoas apaixonadas e talentosas. Sou obcecado por perfeição, sou tolerante e acredito que todos temos os mesmos direitos de viver independente de como parecemos, de onde viemos e quem amamos."

“Gosto de estar ao ar livre, natureza, sou teimoso e impaciente. Posso ser muito irritante, gosto de fazer as pessoas rirem, gosto de chocolate e o cheiro de pão fresco. Minha cor favorita é azul, acredito em mudança e progresso e que cada pequena coisa faz a diferença."

“Sou otimista e acredito que as pessoas são boas. Nas corridas, criei uma família e gosto de estar próximo a eles. Criei outros interesses fora da F1. Minha paixão por automobilismo e F1 me acompanha muito, me distanciam e exigem muito do meu tempo."

“Meu objetivo mudou de vencer corridas e brigar por campeonatos para ver minhas crianças crescerem, passar a elas meus valores, ajuda-las quando caírem, ouvi-los quando precisarem de mim, não ter de dizer tchau e, mais importante, poder aprender com elas e as deixar me inspirarem."

“Crianças são nosso futuro. Então, sinto que há muito para explorar e aprender sobre vida e sobre eu mesmo. Falando sobre o futuro, sinto que vivemos em tempos bastante decisivos e como moldamos os próximos vai determinar nosso futuro. Minha paixão vem com certos aspectos que aprendi a não gostar."

“Podem ser resolvidos no futuro, mas a determinação para aplicar a mudança tem de crescer muito mais e ser vista dias de hoje. Conversas não são o suficiente e não podemos esperar. Não há alternativa, a corrida está acontecendo."

“Minha melhor corrida? Ainda está por vir. Acredito em seguir em frente e adiante. Tempo é uma via única e quero seguir com ele. Olhar para trás apenas vai te desacelerar. Olho para frente com a vontade de correr novos circuitos e sei que vou encontrar novos desafios”.

“As marcas que deixei na pista vão continuar até que o tempo e a chuva as levem embora. Novas serão colocadas. O amanhã pertence aos que moldam hoje. A próxima curva está em boas mãos já que a nova geração já entrou. Acredito que ainda há uma corrida para vencer. Até mais, e obrigado por me deixar dividir a pista com você, amei cada segundo disso."

TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: