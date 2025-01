O chefe da Ducati, Davide Tardozzi, está confiante de que será "muito fácil" gerenciar os campeões Francesco Bagnaia e Marc Márquez, que se juntarão à equipe de fábrica da fabricante italiana da MotoGP neste ano.

A decisão da Ducati de contratar Márquez, ex-estrela da Honda, para substituir Enea Bastianini, criou o tipo de "equipe dos sonhos" que não se via na MotoGP desde que Valentino Rossi e Jorge Lorenzo correram como companheiros de equipe na Yamaha na década de 2010.

Mas, embora a Ducati tenha, de longe, a melhor formação no grid deste ano, a própria presença de dois campeões na mesma garagem gerou preocupações sobre uma possível queda de braço que poderia perturbar a harmonia dentro da equipe.

A situação é complicada pelo fato de Bagnaia conhecer a Ducati por dentro e por fora e ter sido um pilar fundamental de seu sucesso nos últimos anos, enquanto Márquez ainda é novo na fábrica e pode ter que agitar as coisas para afirmar sua posição na equipe.

No entanto, Tardozzi está tranquilo quanto aos riscos potenciais de ter duas personalidades fortes na mesma equipe, dizendo que continuará a gerenciar os pilotos da Ducati da mesma forma que fez no passado.

"Não mudarei minha abordagem porque, no fim das contas, é muito mais fácil trabalhar com campeões do que com jovens. Eu conhecia Marc muito bem naqueles [primeiros] dias", disse ele no lançamento da equipe na Itália.

"Acho que será muito fácil [gerenciá-los]. O que sustenta minha opinião é o respeito que existe entre eles. Eles se falam muito, estão trabalhando juntos, estão trabalhando juntos para tentar melhorar a motocicleta".

"No final, será a pista de corrida [onde será decidido] quem está na frente e quem está atrás. Mas isso é algo que quem está atrás tomará como estímulo para ser melhor na corrida seguinte".

"Acho que será muito fácil trabalhar com eles", afirmou.

A Ducati não interferiu no resultado do título de 2024, permitindo que o piloto da Pramac, Jorge Martín competisse em igualdade de condições com Bagnaia, apesar do espanhol já ter assinado um contrato com a fabricante rival Aprilia para 2025.

Neste ano, espera-se que Márquez e Bagnaia sejam os principais adversários da Ducati, embora Fabio di Giannantonio também corra com a mais recente moto GP25 na VR46.

Tardozzi insistiu novamente que a Ducati tratará todos os seus pilotos igualmente em 2025, dizendo: "Acho que apoiar os pilotos não é um problema para nós".

"Como sempre fizemos no passado, apoiaremos os dois pilotos, suas necessidades e temos o poder de fazer isso".

"Apoiaremos esses dois campeões, não apenas dois pilotos [mas dois campeões], e estamos orgulhosos de tê-los."

Com Márquez de volta a uma equipe de fábrica depois de um ano correndo pela Gresini em 2024, ele terá uma certa influência no desenvolvimento do novo protótipo da GP25.

O gerente geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, disse que ficaria feliz em acomodar os desejos de Márquez e do titular Bagnaia se eles quiserem tomar uma direção diferente com a Desmosedici este ano.

"Nos primeiros testes, em Barcelona, os dois fizeram os mesmos comentários sobre a nova evolução da motocicleta", disse Dall'Igna. "Estou bastante surpreso com isso".

"Mas, para nós, não é um problema real se tivermos que seguir caminhos diferentes. Se os pilotos pedirem, já fizemos isso no passado e podemos fazer este ano também".

"Não acho que tenhamos um grande problema com isso".

Tardozzi reiterou os comentários de Dall'Igna, acrescentando: "Nós os apoiaremos da melhor maneira possível. Se um ou outro seguir um caminho diferente, tentaremos apoiá-lo da melhor maneira".



