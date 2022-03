Hamilton planeja mudar nome para incluir sobrenome da mãe

Carregar reprodutor de áudio

O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton fez uma aparição na Expo 2020 em Dubai nesta segunda-feira (14) após o fim da pré-temporada no Bahrein, e revelou que planeja mudar oficialmente seu nome, para incorporar o sobrenome de sua mãe.

Em uma coletiva, Hamilton foi questionado sobre a possibilidade de vencer o octacampeonato e o que isso significaria para ele, tornar-se o maior campeão da história da categoria, superando a marca que divide com Michael Schumacher.

Hamilton disse que seria incrível atingir uma marca que nenhum outro piloto tenha chegado na história, falando ainda sobre o que isso significaria para sua família, antes de revelar os planos de incorporar o sobrenome de sua mãe.

"Significaria o mundo para minha família. Tenho muito orgulho do nome da minha família, Hamilton. Nenhum de vocês sabem, mas o sobrenome da minha mãe é Larbalestier, e estou próximo de acrescentá-lo ao meu nome. Porque não entendo muito essa ideia da mulher perder o próprio sobrenome quando se casa".

"Quero muito que o sobrenome dela continue junto com o nome Hamilton".

Hamilton disse que espera que a mudança aconteça logo e que está trabalhando para isso. O atual nome completo do heptacampeão é Lewis Carl Davidson Hamilton.

A mãe de Hamilton, Carmen Larbalestier, apareceu em várias corridas ao longo da carreira do britânico, e esteve presente na cerimônia no Castelo de Windsor em dezembro quando o piloto recebeu oficialmente o título de Cavaleiro do Império Britânico. Sua mãe e seu pai, Anthony Hamilton, se divorciaram quando ele ainda era criança.

Após a aparição na Expo 2020, Hamilton voltará ao Bahrein para a disputa da abertura da temporada 2022, a qual ele já vem reduzindo as chances da Mercedes de lutar pela vitória. A equipe não teve a mais fácil das semanas nos testes, o que levou o heptacampeão a dizer no sábado que "no momento, não acho que estaremos lutando por vitórias".

Hamilton revelou em Dubai que teria uma reunião com engenheiros da Mercedes ainda nesta segunda, continuando a analisar os dados da pré-temporada.

"Realmente espero que quando encerrar a reunião nesta noite, tenhamos encontrado alguns truques, algumas formas de extrair mais desse carro. Há vários carros que se mostraram rápidos. A Alfa Romeo parecia rápida. Valtteri [Bottas] estava parecendo rápido".

"Obviamente, a Red Bull parece ridiculamente rápida no momento, e a Ferrari também. Mas, sem dúvidas, somos a melhor equipe".

