Após Valtteri Bottas matar a saudade de entrar em um carro de Fórmula 1 ontem, hoje foi a vez de Lewis Hamilton tirar a poeira no segundo dia de testes da Mercedes em Silverstone. Os treinos, que são feitos com o carro de 2018, seguindo o regulamento da FIA, tem como objetivo principal treinar os novos protocolos de segurança que serão implementados em 2020.

O hexacampeão, assim como os demais pilotos do grid da F1, não entram em um carro desde o final da pré-temporada em Barcelona, no final de fevereiro, e boa parte deve ficar sem guiar até o início das atividades do GP da Áustria, no início de julho. Até o momento, só Mercedes e Ferrari confirmaram testes, enquanto Red Bull. Renault e McLaren não farão.

Esse é o reencontro de Hamilton com a Mercedes W09, carro de 2018 que lhe rendeu o pentacampeonato mundial de pilotos.

Hamilton postou um vídeo em seu Instagram com a legenda "de volta ao trabalho", e depois republicou duas postagens do perfil da Mercedes, um com a primeira saída dele da garagem e a outra, uma foto do piloto analisando a telemetria com a legenda "De volta e 100% focado. Bom te ver de novo campeão!".

Pouco depois, a Mercedes postou também um vídeo de Hamilton acelerando pela reta de largada de Silverstone.

Ao longo dos dois dias, a Mercedes publicou diversas fotos em suas redes sociais destacando o "novo normal" da F1, com os mecânicos e pilotos usando máscaras e escudos faciais. Veja abaixo imagens dos testes da equipe:

Galeria Lista Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 1 / 20 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Mercedes MAG F1 Team team member 2 / 20 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 3 / 20 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 4 / 20 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 5 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 6 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 7 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 8 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 9 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 10 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes AMG F1 team member 11 / 20 Foto de: Daimler AG Mercedes F1 AMG team member 12 / 20 Foto de: Daimler AG Mercedes F1 AMG team member 13 / 20 Foto de: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 14 / 20 Foto de: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 15 / 20 Foto de: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 16 / 20 Foto de: Daimler AG Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG 17 / 20 Foto de: Daimler AG Pit board of Lewis Hamilton, Mercedes AMG 18 / 20 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes AMG 19 / 20 Foto de: Mercedes AMG Hamilton no teste da Mercedes em Silverstone 20 / 20 Foto de: Mercedes AMG

Ontem, Bottas elogiou o trabalho feito pela Mercedes no teste.

"Acho que foi um dia muito útil para a equipe", disse. "Todos estão fora das corridas e do ambiente da garagem por um longo tempo, e há muitos regulamentos novos, e precisam

os ser cautelosos com coisas diferentes para a saúde. Foi bom praticar isso".

Antes de iniciar os treinos, a Mercedes realizou testes de Covid-19 em todos os membros da equipe e confirmou que todos os presentes em Silverstone tiveram resultados negativos.

Assim como na terça, todos os membros da equipe usam máscaras na garagem e na pista, enquanto os engenheiros usam escudos faciais quando estão em contato próximo com os pilotos dentro do carro, ao prender o cinto de segurança.

Após o fim dos testes da Mercedes, a próxima equipe confirmada para ir à pista é a Ferrari, que vai correr em Fiorano no final do mês, dias antes da viagem para o GP da Áustria.

VÍDEO: Onipresente: Entenda o poder de Toto Wolff na Fórmula 1

PODCAST: A liderança de Hamilton pode transformá-lo em uma influência maior que Senna fora da F1?