Campeão mundial da Fórmula 1 em 1996 pela Williams e atualmente comentarista da categoria máxima do automobilismo na Sky, o ex-piloto britânico Damon Hill afirmou que a Red Bull precisa ouvir o mais experiente Sergio Pérez em 2021, não só Max Verstappen.

Questionado sobre o mexicano, contratado para assumir o assento do anglo-tailandês Alex Albon após ser dispensado da Racing Point para abrir vaga para o alemão Sebastian Vettel, que não teve contrato renovado pela Ferrari, Hill disse o seguinte ao podcast In The Pink.

“Eles (Red Bull) têm que ouvir o que ele diz, porque ele tem muita experiência. Não se esqueça, mais do que Verstappen", explicou Hill, antes de insinuar que o holandês pode passar o feedback errado à equipe em função de sua inexperiência.

“Com um piloto muito talentoso, você pode perder o rumo. Um piloto pode dizer ‘isso e isso funciona bem’, mas às vezes ele também está errado”, ponderou o filho do britânico Graham Hill, bicampeão mundial da F1 em 1962 e 1968.

“Às vezes, alguém tem tanto talento que pode ir rápido mesmo com um carro ruim. Mas isso não significa que eles estão indo na direção certa com o carro”, afirmou Damon, que completou a entrevista falando sobre Pérez: “A vida dele não depende da Red Bull.”

