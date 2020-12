F1: Red Bull admite emprestar Albon para mantê-lo ativo em 2021

Destaque com a Red Bull no fim da temporada 2019 após ser promovido à equipe no GP da Bélgica daquele ano, Alexander Albon não conseguiu repetir as boas atuações de forma consistente em 2020 e acabou rebaixado à reserva do time na Fórmula 1. Entretanto, a equipe admite emprestar o piloto anglo-tailandês a outra escuderia em 2021 a fim de mantê-lo na ativa, conforme revelou o consultor de automobilismo da marca, Helmut Marko.

"Estamos abertos para emprestá-lo se outro time enfrentar uma situação em que precisem de um piloto com urgência. Assim, ele poderá acumular quilômetros", disse o dirigente ao Motorsport.com.

O austríaco, porém, afirmou que a RBR planeja utilizar Albon: "Vamos usá-lo bastante em testes e experiências no simulador. Ele também estará nas corridas como piloto reserva. Afinal, ele será reserva de quatro carros."

Marko também disse que o rebaixamento de Albon à reserva não significa o fim da carreira do tailandês na F1. "Esse não é o fim. Veremos se conseguimos estabilizá-lo", afirmou o 'chefão' da Red Bull na categoria.

