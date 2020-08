Sebastian Vettel, que está de malas prontas para sair da Ferrari no final do ano, terminou em sétimo no GP da Espanha de Fórmula 1 depois de arriscar fazer apenas uma parada só. E a transmissão mostrava que o clima não era dos melhores entre piloto e a equipe. Mas o chefe da Scuderia, Mattia Binotto, diz que essas "sugestões" não refletem a realidade.

A transmissão mostrou por diversas vezes mensagens de Vettel no rádio cobrando a Ferrari por orientação sobre estratégias, com a equipe não respondendo o alemão. Quando o engenheiro fez ao tetracampeão a mesma pergunta que ele havia feito antes, Vettel nçao ficou nada feliz.

Foi a segunda corrida seguida com conversas acaloradas entre Vettel e os engenheiros sobre a estratégia. Mas Binotto afirmou que era injusto chamar a conversa como "desentendimento", afirmando que é, na verdade, uma das forças da Ferrari: discutir abertamente seus planos.

"Preferimos falar abertamente. Os outros não gostam de revelar suas intenções", disse Binotto à Sky Sports Itália. "Acreditamos que o certo seja ambos perguntarem. Para nós, isso é um diálogo aberto que nos leva a tomar as decisões corretas".

Após a corrida, Binotto foi perguntado se a comunicação com Vettel havia se tornado mais tenta, e se isso era sintomático da relação entre o piloto e a equipe.

"Eu não percebi o que você pergunta. Pelo menos do nosso lado, não notei diferença de tom nem nada, então fico surpreso".

Vettel ecoou os comentários de Binotto, dizendo que uma falta de comunicação não é necessariamente um indicativo de uma relação se deteriorando.

"Da minha parte, nada está diferente", disse Vettel. "De vez em quando falamos no rádio, mas nos vemos todo o dia, conversamos o dia inteiro. Não temos necessidade de falar no rádio o dia inteiro. Nada mudou"

Vettel ainda vê que a Ferrari não tem necessidade de revisar seu planejamento de estratégias de corrida e comunicação, afirmando que é "muito difícil" julgar a situação do lado de fora.

"Não, não acho que seja necessário", disse ao Motorsport.com. "Tivemos uma conversa rápida. Sempre há partes que podemos ir melhor. É fácil falar o que deveria ou não ser feito depois que tudo passa".

"Mas o importante é que concordamos em correr o risco, que acabou tendo uma recompensa. Não tínhamos nada a perder. É normal a comunicação. Acho estranho julgar porque a transmissão seleciona apenas algumas coisas, você não vê a situação total".

