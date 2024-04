Horner diz que anos de F1 o ensinaram a não ouvir Wolff

Christian Horner afirma que aprendeu a não dar muita atenção a Toto Wolff depois que seu rival disse que a disputa pelo título da F1 deste ano já havia terminado. O desempenho dominante de Max Verstappen no GP do Japão, quando conquistou sua terceira vitória em quatro corridas, reforçou o seu favoritismo para ganhar o tetracampeonato nesta temporada.

E, embora a Ferrari, rival mais próxima da Red Bull, espere encontrar ganhos para começar a colocar a Red Bull sob pressão, Wolff acha que é um sonho impossível que alguém possa parar Verstappen.

"Ninguém vai chegar no Max este ano", disse Wolff no Japão. "Sua pilotagem e o carro são simplesmente espetaculares. Você pode ver a maneira como ele gerencia os pneus e, basicamente, esta temporada agora é sobre o melhor do resto."

Mas a Red Bull não acha que as coisas sejam tão simples assim, com Horner aproveitando a oportunidade para dar uma cutucada sutil no rival.

"É muito cedo para descartar seu ano [ano da Mercedes]", disse Horner sobre os comentários de Wolff. "Ainda faltam 20 corridas, mas aprendi a não dar muita atenção ao que Toto disse ao longo dos anos."

Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, também apoiou a opinião de Horner de que é muito cedo para os rivais parabenizarem a equipe por já garantir o título, destacando o desempenho da Ferrari.

"Por favor, deixe-me em paz", disse Marko ao site oe24 sobre as falas de Wolff. "Fizemos apenas quatro corridas. Faltam 20. Em Melbourne, vimos como tudo pode mudar rapidamente. A Ferrari é forte e confiável, não podemos descartá-la ainda."

Marko concordou com a avaliação de Wolff, no entanto, de que Verstappen estava dirigindo muito bem no momento.

"Temos um bom carro, mas Max faz a diferença mais uma vez", acrescentou Marko. "Tudo estava claro em Suzuka, mas então Max fez essa incrível volta mais rápida com pneus desgastados, não apenas por diversão, mas para transmitir sua mensagem: 'Olá, o resto de vocês só está aqui para terminar em segundo!", disse o conselheiro da Red Bull.

Apesar de estar ciente de que o campeonato está longe de estar ganho, Horner também reconhece que Verstappen está em uma forma incrível. "Acho que ele está em ótima e o carro está em um ótimo desenvolvimento", comenta o chefe da Red Bull.

"Ele quer saber não apenas quem está atrás dele, mas também quem está atrás do outro e que tempos estão fazendo. A capacidade que ele tem é muito impressionante. Então, sim, a forma que ele tinha no ano passado foi mantida [para este ano]", destaca Horner.

