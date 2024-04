O anúncio da renovação de Fernando Alonso com a Aston Martin até 2026 fará com que o espanhol continue na elite do automobilismo por mais alguns anos, permitindo que ele aumente seu recorde de participações em GPs. No entanto, suas aspirações vão além de apenas acumular corridas, ele quer conquistar seu terceiro título mundial, depois dos dois que ganhou em 2005 e 2006, ou seja, duas décadas depois.

Um recorde já garantido por Alonso é o de piloto com o maior número de corridas em sua carreira, com 382 GPs até hoje. Se ele cumprir o acordo que, em princípio, termina em 2026, ele alcançará 450 corridas.

Para colocar em perspectiva a duração de sua carreira, na época de sua estreia no Grande Prêmio da Austrália de 2001, ele estava ao lado de Jean Alesi, um piloto que nasceu em 1964 e que dividiu o grid com nomes como Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell, quando também fez sua estreia no Grande Prêmio da França de 1989.

No entanto, e partindo para situações hipotéticas com os jovens que em breve farão sua estreia na categoria, Alonso já corria na F1 quando alguns pilotos como Oscar Piastri (6 de abril de 2001), Oliver Bearman (8 de maio de 2005) ou Andrea Kimi Antonelli (25 de agosto de 2006) ainda nem haviam nascido. No caso dos dois últimos, Alonso já tinha vitórias na Fórmula 1 — sua primeira vitória foi em 2003.

Se Fernando Alonso completar a temporada de 2026 da Fórmula 1, isso significará que ele esteve na pista em cerca de 38% de todas as corridas da categoria. No total, o espanhol terá corrido em 450 GP do total de 1.175 provas da F1 desde 1950. O número total é baseado na previsão dos calendários para 2025 e 2026.

Fernando Alonso em busca de recordes de longevidade

A meta do espanhol é clara: conquistar seu terceiro título mundial e, aos 42 anos de idade, ele está próximo do recorde estabelecido por Juan Manuel Fangio na década de 1950. O argentino venceu títulos consecutivos de 1953 a 1957, fazendo com que ele tivesse 46 anos e 22 dias de idade quando se tornou pentacampeão pela última vez.

Se Fernando Alonso quiser se tornar o campeão mundial mais velho da história, ele terá de continuar correndo e vencer na temporada de 2027, quando terá mais de 46 anos em 29 de julho (porque parece quase impossível vencer um campeonato mundial antes disso).

Se não conseguir isso, ele poderá tentar o recorde de piloto mais velho a vencer uma corrida de Fórmula 1, que pertence a Luigi Fagioli, quando venceu o GP da França de 1951 com 53 anos e 22 dias. Isso parece muito mais complicado, porque ele teria que continuar por mais uma década, ou seja, até 2034, e conquistar uma vitória a partir de 21 de agosto de 2034, quando passaria de 53 anos e 22 dias. O recorde do italiano também é válido para pódios.

Uma marca muito mais realista é a do piloto mais longevo da história a conquistar a pole position, depois que Giuseppe Farina fez isso no GP da Argentina de 1954, com 47 anos, 2 meses e 18 dias. Portanto, se Fernando Alonso quiser ser seu sucessor, ele terá de conquista uma pole após a temporada de 2028, algo difícil, mas não impossível, considerando seu nível atual de desempenho.

E se sua sede por gasolina não diminuir por muito, muito tempo, Alonso poderá se tornar o piloto mais velho da história a participar de um Grande Prêmio de Fórmula 1 a partir da temporada de 2037, quando ultrapassará a marca de 55 anos, 9 meses e 19 dias que Louis Chiron estabeleceu no GP de Mônaco de 1955.

Recordes de longevidade da Fórmula 1 a serem batidos

Registro Piloto Idade Grande Prêmio Piloto mais longevo a ganhar um título de F1 Juan Manuel Fangio 46 anos e 22 dias Grande Prêmio da Alemanha de 1957 Piloto mais longevo a vencer uma corrida de F1 Luigi Fagioli 53 anos e 22 dias Grande Prêmio da França de 1951 Piloto mais longo a terminar no pódio em uma corrida de F1 Luigi Fagioli 53 anos e 22 dias 1951 Grande Prêmio da França Piloto mais longevo a fazer uma pole position na F1 Giuseppe Farina 47 anos, 2 meses e 18 dias 1954 Grande Prêmio da Argentina Piloto mais longevo a participar de uma corrida de F1 Louis Chiron 55 anos, 9 meses e 19 dias Grande Prêmio de Mônaco de 1955

ALONSO fica na ASTON até 26 e com motor HONDA: Ele AGUENTA até os 45 ou devia ter esperado Mercedes?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!