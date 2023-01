Carregar reprodutor de áudio

O ex-patrocinador da da Alfa Romeo, Orlen, foi anunciado na AlphaTauri em uma mudança que pode significar o fim da carreira de Robert Kubica na Fórmula 1.

A equipe suíça conseguiu um novo patrocinador master, a Stake, uma empresa de apostas e cassinos online, e será conhecida como Alfa Romeo F1 Team Stake.

A Orlen entrou na F1 quando Kubica era piloto da Williams em 2019 e depois foi para a Alfa Romeo no ano seguinte. Sem vaga disponível, Kubica assumiu a reserva e a função de piloto de TL1 que ocupou por três temporadas.

Ele teve a oportunidade de correr nos GPs da Holanda e da Itália em 2021, depois que Kimi Raikkonen testou positivo para Covid-19.

Rumores sobre a saída da Orlen surgiram antes do final da temporada passada, com a equipe suíça já tendo encontrado um novo patrocinador titular.

No entanto, ainda havia uma chance de que a empresa permanecesse, mas em uma função secundária, da mesma forma que a BWT deu um passo atrás na Aston Martin em 2021, tendo sido anteriormente patrocinadora master da Racing Point.

A Orlen mudou-se agora para a AlphaTauri como patrocinadora principal. Kubica cortou seus laços com a Alfa Romeo no final da temporada passada e entende-se que ele não terá a oportunidade de pilotar pela equipe de Faenza, o que significa que o TL1 em Abu Dhabi provavelmente será sua última aparição em um carro de F1.

Robert Kubica, Alfa Romeo Photo by: Erik Junius

Questionado pelo Motorsport.com naquele fim de semana sobre os planos da Orlen, ele disse: “Não sei, não quero falar pelos outros. Não estou lidando com os orçamentos, não estou no barco deles. Então claro, como eu digo, eu tenho que cuidar das minhas obrigações, das minhas coisas, e isso é a minha prioridade.

“Provavelmente, então eu vou conversar com as partes, seja lá o que for. Se for esta equipe ou outra, para ver se posso estar envolvido, se posso ser útil, porque também não quero estar aqui se não for útil.”

Kubica insistiu que se Abu Dhabi fosse sua última chance, ele aceitaria.

"Estou confortável", disse ele. “No final, sempre fui muito realista. Sejamos honestos. Aos 38 anos, não é que você ficaria surpreso se não conseguisse mais guiar. Há muitos ‘ses’, então vamos esperar para ver e reagir a isso.

“Acho que minha história mostrou nunca diga nunca, é claro. Para ser sincero, a única razão pela qual ainda estou aqui é que às vezes tenho a chance de guiar, e com certeza o dia em que não conseguir correr, provavelmente será o fim.

Novo patrocinador da Alfa Romeo, a Stake é uma empresa global de apostas online fundada em 2017 e já tem relações com o clube de futebol Everton, o jogador argentino Sergio Aguero, o UFC e o músico Drake.

O chefe e representante da equipe, Alessandro Alunni Bravi, disse: “Damos as boas-vindas a Stake como um novo parceiro para a equipe, o que representa o início de uma nova era para nós.

“A F1 tem visto um grande aumento no interesse nos últimos anos e a chegada de marcas como a Stake representa a exposição massiva que nosso esporte pode oferecer.

“Estamos entusiasmados por ingressar em um portfólio de marcas de esportes e entretenimento e ansiosos pelo programa de ativação que a Stake revelará para nossos fãs”.

Alfa Romeo Stake partnership Photo by: Alfa Romeo

