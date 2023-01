Carregar reprodutor de áudio

O novo chefe da Ferrari na Fórmula 1, Frederic Vasseur, disse que não haverá piloto número 1 na equipe nesta temporada, mas não hesitará em “agir” se necessário.

Charles Leclerc e Carlos Sainz venceram corridas pela Ferrari no ano passado, mas foi Leclerc quem terminou a temporada em segundo lugar no campeonato, 62 pontos à frente de Sainz, que admitiu ter dificuldades para se adaptar ao carro tão rapidamente quanto seu companheiro de equipe.

As conversas sobre ordens de equipe entre Leclerc e Sainz surgiram na quarta etapa em Ímola na temporada passada, depois que Leclerc abriu uma vantagem inicial no topo do campeonato ao vencer duas das três primeiras corridas. Mas a Ferrari afirmou que nunca procurou concentrar seus esforços em um único piloto.

Vasseur assumiu a Ferrari no início deste mês e trabalhou anteriormente com Leclerc durante a temporada de estreia do monegasco na F1 na Sauber em 2018.

Falando nesta quinta-feira em sua primeira coletiva de imprensa desde que se tornou chefe da equipe, Vasseur deixou claro que a Ferrari não entraria na temporada com um piloto número 1 designado, mas acrescentou que interviria com as ordens da equipe, se necessário.

“Temos dois pilotos muito bons, ambos são capazes de fazer o trabalho”, disse Vasseur. “Teremos a capacidade de fornecer a eles exatamente o mesmo carro, a mesma estrutura e o mesmo suporte. O que está claro é que o objetivo é vencer com a Ferrari e para a Ferrari.

“Não haverá número 1 ou número 2. Mas se em algum momento tivermos que agir, eu agirei.

“Não importa se é para um ou outro, mas se em algum momento da temporada eu tiver que fazer algo, eu farei.”

Novo contrato de Leclerc 'não é uma prioridade' para Vasseur

Embora Leclerc e Sainz estejam sob contrato com a Ferrari até o final da temporada de 2024, espera-se que o futuro do monegasco seja um ponto de discussão após a chegada de Vasseur.

Leclerc tem sido o melhor desempenho na Ferrari na maioria de suas quatro temporadas na equipe, e parecia pronto para disputar o campeonato no ano passado após forte início.

Mas Vasseur disse que seu foco imediato está no desempenho da equipe na pista, não resolvendo o futuro de Leclerc, observando que ainda há tempo para cumprir seu contrato existente.

“Não quero colocar esse assunto na mesa hoje, acho que não seria uma boa maneira de começar a colaboração”, disse Vasseur.

“Temos que estar focados no lado esportivo, para obter resultados. E é como no casamento, se os dois lados da mesa estiverem felizes com a situação, vamos continuar.

“Mas acho que não é a prioridade hoje. Temos um bom relacionamento. E teremos tempo para discutir isso.

“Primeiro, acho que o único tópico hoje, temos que focar no desempenho puro e obter resultados.”

