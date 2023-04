Carregar reprodutor de áudio

Ao revelar que foi sondado pela Ferrari em 2016 para substituir o finlandês Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat também falou sobre a decisão da Red Bull de 'rebaixá-lo' para a 'equipe B' Toro Rosso para abrir vaga para Max Verstappen no time principal a partir do quarto GP daquele ano da Fórmula 1.

O piloto russo de 28 anos disse ao podcast Track Limits: “Eu me senti muito traído naquele momento. Foi uma facada nas costas, mas a vida é assim, você toma umas facadas pelas costas, normal...".

"Mas isso é passado, eu tenho outra boa chance na minha carreira, então, parte de mim é grata à Red Bull e a outra segue bem descontente com isso”, afirmou ele, que bateu o australiano Daniel Ricciardo na 'RBR' em 2015, com direito a um segundo lugar no GP da Hungria.

Em 2016, Kvyat foi terceiro no GP da China, mas, no GP da Rússia, bateu no alemão Sebastian Vettel, tetracampeão pela RBR e então piloto da Ferrari, e acabou 'voltando' para a Toro Rosso e substituído por Verstappen. Na etapa seguinte, na Espanha, o holandês venceu em sua primeira corrida no time.

De qualquer forma, após o rebaixamento para a Toro Rosso, Kvyat correu na escuderia até o fim de 2017, foi reserva da Ferrari em 2018, voltou à Toro Rosso em 2019, conquistou seu último pódio no GP da Alemanha e ficou na equipe taurina na transição para AlphaTauri, dela saindo no fim de 2020.

Em 2021, o russo foi reserva da Alpine. Em 2022, o piloto disputou provas da NASCAR Cup Series e da Xfinity Series e agora, na próxima semana, Kvyat vai participar do teste de novatos da Fórmula E em Berlim pela NIO 333, que tem o brasileiro Sérgio Sette Câmara como titular.

