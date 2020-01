A Williams anunciou que o carro de 2020 foi aprovado no crash test, etapa fundamental no desenvolvimento de um veículo. Com isso, a equipe diz estar confiante de que tudo fique pronto a tempo dos testes de pré-temporada, marcados para fevereiro no circuito de Barcelona.

Em evento realizado em Tel Aviv nesta quarta para anunciar Roy Nissany como piloto de testes, Claire Williams, chefe da equipe, diz estar otimista com o que está sendo apresentado até o momento.

“Nós determinamos padrões mínimos para nós mesmos durante o inverno, principalmente em aerodinâmica, melhoria de performance e alguns problemas mecânicos”, afirmou. “Os resultados até aqui são positivos”.

A situação da equipe britânica aparenta ser bastante diferente da vista em 2019, quando o carro não ficou pronto a tempo de participar do primeiro teste de pré-temporada. Para a construção do carro de 2020, a Williams passou por uma grande reestruturação e afirma que estará presente em Barcelona.

“Obviamente o objetivo principal neste momento é conseguir levar o carro a tempo para o primeiro teste – quando as luzes verdes acenderem, talvez até antes. E eu tenho total confiança de que isso vai acontecer”.

A principal diferença entre a construção do carro de 2019 para o de 2020 é que o deste ano já concluiu o trabalho no crash test. “Nós montamos o planejamento com tempo extra nesta etapa para caso desse errado. O primeiro sinal de sucesso para nós é que passamos em todas as etapas, muitas delas já na primeira tentativa”, complementou.

Mesmo com um resultado mais positivo em um primeiro momento, Claire fala com cautela sobre o que esperar da equipe em 2020: “Nós precisamos melhorar. Eu acredito que vamos, mas não é possível determinar ainda até onde vamos melhorar, porque não sabemos o que as outras equipes estão fazendo”.

Nissany fará três treinos ao longo do ano

Além das novidades sobre o carro de 2020, a Williams também divulgou novidades sobre seu novo piloto de testes, Roy Nissany. O israelense, que volta a competir na Fórmula 2 em 2020, correndo pela equipe Trident, irá participar de três treinos livres com a Williams ao longo do ano.

Roy Nissany será o novo piloto de testes da Williams Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nissany teve seu primeiro contato com o carro da Williams no teste de pós-temporada, realizado em dezembro em Abu Dhabi. Além dos treinos livres, ele também irá participar de um teste para pilotos novatos e trabalho no simulador.

A Williams não divulgou os finais de semana em que Nissany irá pilotar, mas provavelmente serão etapas que não tenham atividades da Fórmula 2, para que o israelense possa trabalhar mais de perto com a equipe.

Nissany será apenas o segundo piloto israelense a integrar as atividades de um GP. O primeiro foi seu pai, Chanoch Nissany, que, em 2005, participou do primeiro treino livre para o GP da Hungria com a Minardi. “Esse é um marco para o esporte a motor de Israel. Quando eu fiz o teste com a equipe em Abu Dhabi, eu me senti confortável no carro”, comentou Roy.

“A experiência que eu vou ganhar esse ano com a Williams vai ser muito valiosa e eu mal posso esperar para começar, dentro e fora da pista”, completou.

Claire Williams afirma estar feliz com a performance de Nissany: “Roy demonstrou suas capacidades durante o teste de pós-temporada em Abu Dhabi no ano passado e nós ficamos impressionados com o que ele conseguiu obter em um curto espaço de tempo. Ele é uma pessoa esforçada e estamos animados por trabalhar com ele esse ano”

O acordo com Nissany também terá benefícios comerciais para a Williams, que passa a ter o patrocínio da Israel Start-Up. Mas, segundo Claire Williams, o lado financeiro não foi o principal motivador para assinar o contrato com Nissany.

O contato com a Williams não é a primeira experiência de Nissany com um carro de Fórmula 1. Em 2014, o piloto já havia participado de um teste com a Sauber em Valência. Sua última participação em campeonatos de automobilismo foi em 2018 na Fórmula 2, quando conquistou apenas um ponto ao longo do ano. Em 2019 o israelense ficou de fora das pistas para tratamento de uma lesão no pulso.