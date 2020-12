Leclerc: “Foi minha melhor temporada na Fórmula 1”

A temporada de 2020 não foi nada boa para a Ferrari, que com a sexta posição no campeonato de construtores da Fórmula 1, voltou a sentir o amargo sabor de ficar de fora do top-5, algo que não acontecia há 40 anos, desde a décima posição da temporada de 1980.

Apesar da má fase enfrentada pela escuderia de Maranello no campeonato que se encerrou no último domingo com a disputa do GP da Abu Dhabi, Charles Leclerc, destaque da equipe italiana em 2020, classificou disse que esta foi sua “melhor temporada na F1”.

“Acho que essa foi minha melhor temporada na Fórmula 1. Não foi fácil, mas dei o meu melhor. Corremos riscos que na maioria das vezes foram positivos e nos fizeram ganhar muitos pontos. Em outras ocasiões, perdemos alguns pontos, mas acho que no geral, esta temporada foi muito positiva para o meu desempenho. Estou muito feliz e ansioso pelo próximo ano para ver quanto ganho teremos”, disse o monegasco, que neste ano subiu duas vezes no pódio com o segundo lugar na Áustria e o terceiro na Inglaterra.

Oitavo colocado do campeonato, com 98 pontos, Leclerc, que superou seu companheiro de equipe Sebastian Vettel, que encerrou sua última temporada na Ferrari em 13º, com 33 pontos, disse que já sabia que o ano não seria dos mais fáceis para o time.

“Depois dos testes do Barcelona, todos nós sabíamos que algo não estava certo. Pressionamos uns aos outros para ter esperança, mas também para trabalhar duro e maximizar o que tínhamos na primeira corrida, que foi o que fizemos, embora tenha sido difícil aceitar esta situação. Trabalhamos muito e de forma construtiva. Acho que aprendemos muito com esta temporada e vamos voltar mais fortes” prometeu Leclerc.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

GRID 2021 DA F1: VEJA como está a DANÇA das cadeiras após saída de Kvyat e chegada de Tsunoda