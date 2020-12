Vettel diz que Leclerc é "o maior talento da F1 em 15 anos"

Sebastian Vettel disse a Charles Leclerc que o considera "o piloto mais talentoso" que viu desde que começou a correr na Fórmula 1. O tetracampeão mundial é companheiro de Leclerc na Ferrari desde o início do ano passado e viu em primeira mão como o monegasco se adaptou rapidamente a um time de primeira linha.

Depois de trocar capacetes com o jovem parceiro na noite do último domingo em Abu Dhabi, Vettel deixou claro exatamente o que pensava de Leclerc em uma mensagem especial.

Em seu capacete, ele escreveu: “Para Charles. Você é o piloto mais talentoso que encontrei em 15 anos de F1. Não desperdice isso. Mas certifique-se de fazer o que quer que seja, para ser feliz e sorrir.”

Leclerc disse que embora a dupla tenha tido suas dificuldades às vezes, ele aprendeu muito com o alemão depois de admitir que no início se sentiu um pouco intimidado por ser seu companheiro de equipe.

“Tivemos momentos muito bons na pista, também outros nem tanto, mas agora podemos provavelmente dizer que são memórias muito boas e engraçadas para lembrar”, disse Leclerc a Vettel.

“Mas obrigado por ser quem você é. A maneira como você me recebeu no time, quando eu cheguei. Não foi fácil. Quer dizer, é uma equipe enorme. Eu tive você como companheiro de equipe também.”

“Acho que você sabe o quanto fiquei intimidado por estar ao lado de um tetracampeão mundial, quando cheguei na Ferrari. E você me recebeu da melhor maneira possível. Eu realmente gostei de ser seu companheiro de equipe por dois anos e só te desejo o melhor para o futuro.”

Leclerc disse que uma das melhores qualidades de Vettel era sua capacidade de não permitir que incidentes de corrida afetassem seu relacionamento fora das pistas.

“Acho que ele é um dos poucos pilotos do paddock que consegue fazer a diferença entre o que acontece no carro e a pessoa fora dele”, explicou. “Acho que também sou um deles.”

“Isso significa que o relacionamento sempre foi bom, mesmo quando às vezes era difícil. Quer dizer, eu cresci muito como pessoa graças a ele, tê-lo ao meu lado também foi um exemplo a seguir. E vou me lembrar desses dois anos como um todo.”

