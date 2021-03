Depois de uma pré-temporada da Fórmula 1 problemática, a Mercedes voltou ao circuito do Sakhir, no Bahrein, nesta terça para um dia de filmagem. As poucas voltas disponíveis podem ajudar a equipe a analisar o comportamento do carro que sofreu durante os testes devido a problemas de equilíbrio, além de entender melhor o novo composto de pneus da Pirelli.

Mas a Mercedes não irá utilizar o traçado tradicional do GP do Bahrein, preferindo a versão reduzida, usada no GP de Sakhir do ano passado. A escolha é facilmente compreensível: permite que os pilotos completem mais voltas dentro do limite de 100km, além de não oferecer comparações recentes.

A equipe irá aproveitar o dia reservado para a produção de material promocional para verificar algumas questões de comportamento de seu carro, que não começou a temporada do melhor modo possível, nos três dias de testes.

Segundo levantamento das equipes, o W12 foi à pista com uma unidade de potência enfraquecida em cerca de cinquenta cavalos, para evitar mostrar muito as cartas que tem em mãos, mas também para mitigar os problemas de câmbio que impediram Valtteri Bottas de acumular voltas no primeiro dia.

O mesmo problema impediu também Sebastian Vettel de andar na sexta (o AMR21 tem um câmbio de 2020).

Portanto, a Mercedes terá a oportunidade de avaliar algumas mudanças que a fábrica trabalhou incansavelmente para compreender o que deu errado no W12, lutando com problemas de equilíbrio.

Grandes diferenças foram observadas entre os dados de simulação e a pista, justamente no uso de pneus e nesta questão o dia de filmagem não será tão significativo assim, já que o teste permite apenas a utilização de pneus de configuração única.

RETA FINAL - Mercedes MAL e brilho de VERSTAPPEN: pré-temporada em DESTAQUE

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada 2021 da F1 é a mais crucial desde o começo da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.