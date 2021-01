A Ferrari pretende expandir o papel de Jock Clear como técnico de pilotos, incluindo exercendo a função com outros jovens, incluindo Mick Schumacher.

Clear, que ajudou Jacques Villeneuve no título mundial de 1997 pela Williams, desempenhou um papel de engenharia de pista na Ferrari desde que se juntou à equipe em 2015.

Desde o início de 2019, Clear é coach de Charles Leclerc, atuando como uma interface útil entre o monegasco e os engenheiros conforme eles se adaptavam para trabalhar uns com os outros.

Após conversas recentes, Mattia Binotto, chefe da Ferrari, revelou que o papel de Clear pode aumentar, na ajuda a outros pilotos juniores da Ferrari, incluindo Schumacher na Haas e o astro da F2, Robert Shwartzman.

“Jock Clear é uma grande pessoa e um grande profissional, e está na Ferrari há muitos anos”, disse Binotto. “Tivemos algumas conversas com ele nas últimas semanas e gostaríamos de desenvolvê-lo ainda mais como coach, não apenas para Charles, mas olhando para o futuro com nossa própria formação de jovens pilotos que temos na Ferrari Driver Academy (FDA).”

“No próximo ano teremos Mick na Haas, começando sua experiência na F1, mas ainda temos pilotos jovens competindo na F2, como por exemplo Robert Shwartzman. E tem Callum Ilott, que será nosso piloto de testes, fará simulador e treinos livres.”

“Portanto, o papel de Jock será ajudar todos esses pilotos a se desenvolverem e tentar explorar ao máximo seu potencial.”

Binotto disse que o papel do treinador piloto é importante para ajudar a avaliar o desempenho em pista e encontrar áreas em que melhorias podem ser feitas.

“Ele apoia os pilotos para que tenham o melhor desempenho e direção”, acrescentou Binotto. “Ele olha suas linhas, olha como eles estão freando nas curvas, acelerando e controlando os pneus.”

“Eles estão lá para apoiar os engenheiros de corrida, engenheiros de desempenho e pilotos, para garantir que o piloto esteja se desenvolvendo bem.”

