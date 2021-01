George Russell foi convocado pela Mercedes para o GP de Sakhir, depois que Lewis Hamilton testou positivo para o novo coronavírus.

O inglês impressionou no fim de semana e teve uma boa chance de vencer a corrida antes que um pitstop malfeito e um furo de pneu no final da corrida acabassem com suas chances.

Tendo retornado à Williams para a corrida de Abu Dhabi, Russell disse que apenas uma prova na Mercedes já havia lhe ensinado algumas lições importantes que serão valiosas para o futuro.

“Acho que a coisa que mais aprendi é que você precisa ser adaptável”, explicou Russell. “Meu estilo de direção que fiz na Williams realmente me machucou um pouco na Mercedes.”

“Então, quando voltei para a Williams e tentei implementar algumas das coisas que fiz naquela corrida do Bahrein, eu não consegui, acho que isso meio que reforçou para mim que você tem que ser mente aberta e você tem que se adaptar a tudo o que o carro está oferecendo.”

“Então, se um cara guia de um jeito na Mercedes, isso não significa que você pode guiar assim em uma Williams e vice-versa.”

A forte exibição de Russell pela Mercedes o colocou na fila para um assento em tempo integral na equipe em 2022.

Atualmente, o contrato de Valtteri Bottas ali se esgota no final de 2021, enquanto o próprio acordo de Russell com a Williams também termina.

Russell sabe que nada pode ser dado como certo quando a Mercedes decide o que quer fazer, e é por isso que ele precisa abraçar a situação em que se encontra na Williams.

Questionado sobre o que sentia que precisava fazer em 2021 para garantir aquele assento na Mercedes em 2022, Russell disse: “Acho que é dar continuidade à forma e manter a atitude positiva interna e externamente com a equipe.”

“Não estou ficando frustrado com o fraco desempenho aqui. Acho que a Mercedes acredita em mim, eles me deram a oportunidade e sempre me apoiaram.”

“Agora é meio que meu dever permanecer fiel, e não mudar repentinamente ao longo do próximo ano por causa de certas circunstâncias, e me transformar em algo que não sou atualmente.”

