McLaren considera hipotecar coleção histórica de carros de F1 para arrecadar fundos e sobreviver à crise

A crise causada pela pandemia da Covid-19 está afetando a economia mundial, e algumas empresas já estão buscando soluções para arrecadar fundos e conseguir navegar por essa fase. Entre elas, está a McLaren, que está fazendo de tudo para sobreviver a esse momento, inclusive hipotecar seus carros históricos da Fórmula 1.

Segundo informações do canal britânico Sky News, a McLaren está considerando hipotecar não apenas sua coleção de carros da F1 como também a sede da empresa em Woking, na busca de arrecadar até 275 milhões de libras (R$ 2 bilhões).

Caso isso aconteça, a McLaren terá feito algo similar ao da Williams, que fez um empréstimo com Michael Latifi, pai de seu piloto para 2020 e que, coincidentemente, também é acionista da McLaren. A equipe de Grove também usou sua coleção de mais de 100 carros de F1 e a fábrica como garantia.

A Sky News também informou que a estratégia foi pensada pela McLaren e a JP Morgan, empresa de consultoria, após ter o pedido negado de um empréstimo de 150 milhões de libra ao governo do Reino Unido.

Embora muitos carros tenham sido vendidos ao longo das décadas, a equipe possui uma coleção enorme, incluindo muitos de seus campeões mundiais, sendo que os pilotados por Ayrton Senna são considerados os mais valiosos.

Em maio de 2018, o MP4/8 vencedor do GP de Mônaco de 1993 foi leiloado e comprado por um conhecido piloto pelo equivalente a 3,7 milhões de libras (R$ 26 milhões).

A Sky acredita que a coleção de carros da McLaren está avaliada em até 250 milhões de libras e a instalação em 200 milhões, o que totalizaria R$ 3,2 bilhões.

Como empresas do mundo todo, a McLaren Racing e a empresa irmã, McLaren Automotive, foram duramente afetadas pela crise atual, graças à falta de corridas e a queda global na venda de carros. Funcionários de todas as partes da organização estão de licença nas últimas semanas.

A McLaren se recusou a fornecer detalhes sobre os planos para arrecadar dinheiro. Um porta voz disse ao Motorsport.com: "Como qualquer outra empresa britânica, a McLaren foi gravemente afetada pela pandemia atual e, portanto, estamos explorando uma variedade de opções de financiamento para ajudar a navegar por essas interrupções comerciais a curto prazo".

Alguns dos carros mais importantes da McLaren foram vinculados a um acordo financeiro anterior, de 2017, quando a empresa estava no processo de recomprar a participação acionária de Ron Dennis, no momento de sua saída.

Na época, 13 dos carros mais importantes da coleção foram colocados como garantia, em relação a um pagamento de 37,5 milhões de libras que Dennis deveria receber em relação ao acordo firmado com os demais acionistas em junho daquele ano.

O pagamento acabou sendo feito conforme o planejado, e os carros permaneceram na McLaren.

O mais antigo daquela lista era o MP4-1, o primeiro carro de fibra de carbono, fabricado para a temporada de 1981, quando o Project 4 de Dennis se uniu à McLaren. Os outros carros vencedores incluíam os de Niki Lauda (1984), Alain Prost (1989), Senna (1990 e 1991), Mika Hakkinen (1998 e 1999) e Lewis Hamilton (2008).

Também estava na lista o último MP4 / 8, na qual Senna venceu o GP da Austrália de 1993 e o único MP4 / 8 com motor Lamborghini daquela temporada, que o brasileiro pilotou antes de Dennis decidir não usar o motor adaptado pela Chrysler.

GALERIA: Relembre todos os carros e pilotos da história da McLaren na Fórmula 1

Galeria Lista 1966: McLaren-Ford M2B 1 / 63 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967: McLaren-BRM M4B 2 / 63 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967-1968: McLaren-BRM M5A 3 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1968-1970: McLaren-Ford M7A 4 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Dan Gurney, Denis Hulme 1969-1971: McLaren-Ford M7C 5 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1969: McLaren-Ford M9A 6 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Derek Bell 1970: McLaren-Alfa-Romeo M7D 7 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970: McLaren-Ford M14D 8 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Peter Gethin, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970-1971: McLaren-Ford M14A 9 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Gethin, Jackie Oliver 1972-1973: McLaren-Ford M19C 10 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Revson, Brian Redman, Jody Scheckter 1973-1978: McLaren-Ford M23 11 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Emerson Fittipaldi, Mike Hailwood, David Hobbs, Jochen Mass, James Hunt, Gilles Villeneuve 1976-1979: McLaren-Ford M26 12 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: James Hunt, Patrick Tambay, Bruno Giacomelli 1979: McLaren-Ford M28 13 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Patrick Tambay, John Watson 1979-1981: McLaren-Ford M29F 14 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andre de Cesaris 1980: McLaren M30 15 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Alain Prost 1981-1982: McLaren-Ford MP4/1 16 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andrea de Cesaris 1982: McLaren-Ford MP4/1B 17 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1983: McLaren-Porsche MP4/1E 18 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1984: McLaren-Porsche MP4/2 19 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1985: McLaren-Porsche MP4/2B 20 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1986: McLaren-Porsche MP4/2C 21 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Alain Prost, Keke Rosberg 1987: McLaren-Porsche MP4/3 22 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Stefan Johansson 1988: McLaren-Honda MP4/4 23 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1989: McLaren-Honda MP4/5 24 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1990: McLaren-Honda MP4/5B 25 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1991: McLaren-Honda MP4/6 26 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren-Honda MP4/6B 27 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren MP4/7A 28 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1993: McLaren-Ford MP4/8 29 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Michael Andretti, Mika Häkkinen 1994: McLaren-Peugeot MP4/9 30 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, Martin Brundle, Philippe Alliot 1995: McLaren-Mercedes MP4/10 31 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1995: McLaren-Mercedes MP4/10B 32 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen 1995: McLaren-Mercedes MP4/10C 33 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1996: McLaren-Mercedes MP4/11 34 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1996: McLaren-Mercedes MP4/11B 35 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1997: McLaren-Mercedes MP4/12 36 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1998: McLaren-Mercedes MP4/13 37 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1999: McLaren-Mercedes MP4/14 38 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2000: McLaren-Mercedes MP4/15 39 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2001: McLaren-Mercedes MP4-16 40 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17 41 / 63 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17D 42 / 63 Foto de: Michael Kim Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004: McLaren-Mercedes MP4-19 43 / 63 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005: McLaren-Mercedes MP4-20 44 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Alexander Wurz 2006: McLaren-Mercedes MP4-21 45 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 46 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 47 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 48 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 49 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 50 / 63 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 51 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2013: McLaren-Mercedes MP4-28 52 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Sergio Perez 2014: McLaren-Mercedes MP4-29 53 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Kevin Magnussen 2015: McLaren-Honda MP4-30 54 / 63 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Kevin Magnussen 2016: McLaren-Honda MP4-31 55 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2017: McLaren-Honda MCL32 56 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne, Jenson Button 2018: McLaren-Renault MCL33 57 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2019: McLaren-Renault MCL34 58 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Carlos Sainz Jr, Lando Norris 2020: McLaren MCL35 59 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Carlos Sainz Jr. e Lando Norris 2020: McLaren MCL35 60 / 63 Foto de: McLaren 2020: McLaren MCL35 61 / 63 Foto de: McLaren Detalhes da frente do carro 2020: McLaren MCL35 62 / 63 Foto de: McLaren Detalhe da lateral 2020: McLaren MCL35 63 / 63 Foto de: McLaren Detalhe da traseira do carro

