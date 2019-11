Mercedes achava 'quase impossível' pneus de Hamilton durarem tanto

A Mercedes admitiu que "não estava convencida" de que os pneus de Lewis Hamilton durariam até o final do GP do México, vencido pelo britânico, que ruma ao hexacampeonato na temporada 2019 da Fórmula 1.

O piloto conseguiu uma brilhante vitória no Hermanos Rodríguez, depois que um pit stop precoce para os pneus duros lhe deu a liderança na pista. Hamilton precisou preservar os compostos e tinha a ameaça de Sebastian Vettel, alemão da Ferrari.

Depois da prova na Cidade do México, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, admitiu a apreensão pela ousada estratégia deste domingo. "Não estávamos convencidos", confessou o dirigente austríaco.

"Havia dois fatores principais. Sabíamos que tínhamos que correr um risco e fazer algo diferente”, ponderou Wolff, mencionando o fato de que os pilotos da Ferrari largaram na frente, liderados pelo monegasco Charles Leclerc.

O chefe da escuderia germânica também citou o primeiro stint de Daniel Ricciardo como algo que deu confiança à Mercedes. O piloto australiano da Renault ficou mais de 50 voltas na pista com os compostos duros da Pirelli.

"Vimos Ricciardo fazendo muitas voltas e registrando tempos bons. Depois tivemos uma discussão e, no final, o que James [Vowles] e seu departamento de estratégia optaram por fazer deu certo”, completou Wolff.

