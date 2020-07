No GP da Estíria deste domingo, disputado no Red Bull Ring, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas não precisaram lidar com os problemas de câmbio que enfrentaram na semana passada, no mesmo circuito. A Mercedes conseguiu identificar e resolver, pelo menos em parte, a deficiência do componente e isso resultou na primeira dobradinha da dupla na temporada.

Embora a equipe alemã tenha conseguido aplicar algumas medidas para acertar o câmbio, o time de mecânicos e engenheiros ficou apreensivo durante o fim de semana. O chefe da equipe, Toto Wolff, explicou o conteúdo da conversa que teve com Simon Cole, um dos engenheiros das flechas de prata.

"Não tivemos nenhuma preocupação hoje", disse Wolff. "Eu estava perguntando a Simon se nossos sistemas estavam rodando bem e de forma regular, porque no final de semana passado foi um pouco assustador".

"O câmbio estava bom hoje, e estou muito feliz com o que a equipe fez, com o que o pessoal da garagem fez para consertar o problema. Vimos um estresse na suspensão, mas sem sobrecarga. Então, esse foi um sólido passo adiante".

Hamilton acrescentou: "Não tivemos problemas hoje, o pessoal fez um grande trabalho durante a semana, ao compreender qual era o problema".

"Não foi nada particularmente grave, mas é claro que poderia ter tido consequências muito maiores, então eles fizeram um ótimo trabalho para corrigir o problema".

"Nós realmente não os ouvimos mencionar isso desde que começamos o fim de semana, então fomos capazes de pilotar normalmente hoje".

"Quando você tem um problema como esse, nunca tem 100% de certeza de que o resolveu, porque não estávamos 100% claros do que o causou", disse Wolff.

"Acreditamos que as zebras mais elevadas faziam parte do problema, mas obviamente precisamos melhorar nosso projeto nessas áreas, porque parece ser uma pequena vulnerabilidade. Não tenho dúvidas de que vamos entender e superar isso muito em breve".

