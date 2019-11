F1: Mercedes é multada por temperatura do combustível de Hamilton

As atividades do GP de Singapura de Fórmula 1 não começaram bem para a Mercedes. Depois de Max Verstappen colocar a Red Bull na liderança do primeiro treino livre em Marina Bay, uma multa foi aplicada à equipe germânica nesta sexta-feira.

As ‘Flechas de Prata’ receberam o gancho por causa de uma violação na temperatura do combustível do carro #44, pilotado pelo britânico Lewis Hamilton, pentacampeão mundial da categoria.

O descumprimento ao regulamento foi notificado pelo comissário técnico Jo Bauer após a primeira sessão de treinos livres. Segundo a notificação, o combustível de Hamilton estava mais frio do que o permitido pelas regras.

“A temperatura do combustível destinado ao uso imediato no carro número 44, com sensor aprovado e selado pela FIA, era superior a onze graus centígrados (20,3° C), abaixo da temperatura ambiente registrada pelo prestador de serviços meteorológicos designado pela FIA, uma hora antes da primeira sessão de treinos livres (32° C), não estando em conformidade com o artigo 6.5.2 do Regulamento Técnico de Fórmula 1 de 2019", diz o documento.

O combustível mais frio gera um benefício de desempenho em termos de potência e densidade. Por isso, há muito tempo, a FIA limita a temperatura em uma tentativa de impedir que as equipes se aproveitem da situação.

Segundo a decisão dos comissários, um representante da Mercedes explicou a violação como resultado de um "erro no ajuste da temperatura". De todo modo, a Mercedes recebeu uma multa de 5.000 euros (quase 23.000 reais).

