Mercedes revela origem do DED, seu novo sistema de direção na F1

Hexacampeã de construtores e pilotos da Fórmula 1, a equipe Mercedes afirmou que seu controverso sistema de direção de eixo duplo (DED) surgiu de uma inovação anterior que rodava em seu carro já há alguns anos.

A revelação vem depois de as Flechas de Prata chocarem a F1 após a descoberta do DED em seu carro no segundo dia de testes de pré-temporada da categoria máxima do automobilismo mundial em Barcelona, em fevereiro.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas empurravam e puxavam o volante do W11 de modo alterar a cambagem das rodas dianteiras, diminuindo o arrasto em retas e aumentando a aderência nas curvas da Catalunha.

Apesar da grande inovação, o novo sistema de direção da Mercedes já está proibido para 2021. De todo modo, o interessante é que o DED já era desenvolvido há um bom tempo. Quem revelou a informação foi o designer-chefe da Mercedes, John Owen.

"O sistema nasceu das cinzas de outra coisa que tentamos e de fato testamos no carro há alguns anos, que meio que funcionou, mas realmente não cumpriu todas as promessas que tínhamos", disse Owen em um vídeo no canal de YouTube da Mercedes.

"Isso foi colocado de lado como algo que tentamos e talvez não correspondeu às nossas expectativas. Existem muitas outras coisas como essas que existem, dentro da equipe, na mente das pessoas, projetos que as pessoas lembram”.

Embora a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tenha informado à Mercedes que estava convencida de que o DED estava dentro dos regulamentos de 2020, a Red Bull planejava protestar contra as Flechas de Prata no cancelado GP da Austrália.

"Acho que já vimos que o DED gerou muitas reações imediatas como se ele não deve estivesse dentro das regras", disse Owen. "Mas quanto mais as pessoas olham para ela, mais dizem 'tudo bem, talvez esteja dentro das regras, por que não vimos isso antes?'".

O designer da Mercedes também afirmou que a natureza visual do DED e a reação a ele provam que ainda há um desejo dos fãs por uma inovação das equipes: "O que o sistema DED provou é que ainda há desejo na Fórmula 1 por esse tipo de inovação”.

“Acho que talvez isso seja o que falta, essa inovação visual que as pessoas podem conversar e se empolgar. Há muitas coisas no Mercedes 2020 que são grandes inovações, das quais realmente não queremos falar porque são uma importante vantagem”, disse.

"Mas acho que o esporte seria melhor se houvesse mais desses pontos de discussão. Isso traria muito mais interesse para o esporte", afirmou o membro da Mercedes. Relembre todos os carros do time alemão na F1:

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 17 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 17 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 17 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 17 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 17 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 17 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 17 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 17 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 17 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 17 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2020: Mercedes AMG F1 W11 14 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 15 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 16 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 17 / 17 Foto de: Mercedes AMG

VÍDEO: Conheça o revolucionário sistema de direção da Mercedes 2020 na F1

