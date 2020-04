VÍDEO: Barrichello relembra o dia em que Senna socou Irvine na F1

Piloto com mais corridas disputadas na história da Fórmula 1 (326), Rubens Barrichello concedeu longa entrevista exclusiva via live de Instagram ao Motorsport.com e relembrou em detalhes o dia em que Ayrton Senna bateu em Eddie Irvine no GP do Japão de 1993.

Naquela prova, o tricampeão mundial liderava em Suzuka e chegou atrás do retardatário Irvine, companheiro de Rubinho na Jordan. O norte-irlandês dificultou a ultrapassagem de Senna, provocando a ira do então piloto da McLaren. Veja fotos:

Galeria Lista Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford, Eddie Irvine, Jordan 193 Hart, Damon Hill 1 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Damon Hill, Williams Renault FW15, Eddie Irvine, Jordan Hart J193, Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 2 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8, Eddie Irvine, Jordan Hart J193 3 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8, no GP do Japão de 1993 4 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8, no GP do Japão de 1993 5 / 10 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford, Alain Prost, Williams FW15C Renault, na largada 6 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Vencedor Ayrton Senna, McLaren, e Mika Hakkinen, McLaren 7 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren, Alain Prost, Williams, Mika Hakkinen, McLaren 8 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren 9 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images PILOTOS DE 1993: Johnny Herbert, Lotus, Pedro Lamy, Lotus, Mika Hakkinen, McLaren, Martin Brundle, Ligier, Pierluigi Martini, Minardi, Andrea de Cesaris, Tyrrell, Gerhard Berger, Ferrari, Eddie Irvine, Jordan, Toshio Suzuki, Larrousse, Rubens Barrichello, Jordan, Ayrton Senna, McLaren, Riccardo Patrese, Benetton, Michael Schumacher, Benetton, Eric Comas, Larrousse, Jean-Marc Gounon, Minardi, Damon Hill, Williams, Mark Blundell, Ligier, Karl Wendlinger, Sauber, Derek Warwick, Footwork, Ukyo Katayama, Tyrrell, JJ Lehto, Sauber, Alain Prost, Williams, Jean Alesi, Ferrari 10 / 10 Foto de: LAT Images

Depois da corrida, um furioso Ayrton foi ao encontro de Irvine e partiu para cima do adversário, gerando uma confusão presenciada de perto por Barrichello. É o que o piloto da Stock Car conta em detalhes no vídeo abaixo. Confira o divertido relato:

"O Ayrton foi dar uma volta no Irvine, não conseguiu, o Irvine nem ligou para ele e continuou. O Ayrton ficou tão bravo que, quando acabou a corrida, ele foi lá na salinha da Jordan e eu estava dentro dessa sala".

"Ele entrou para falar com o Irvine e falar: 'Meu, você está louco, cara, você não sabe o que é bandeira azul?'. E o Irvine daquele jeito assim: 'E daí?'. Aí comecei a ver o Ayrton ficando nervoso...", seguiu Rubinho.

"Essa história é conhecida, mas talvez não com o bastidor que eu estou dando. Ele [Ayrton] veio como se fosse dar com a direita, abriu a mão e "pimba", deu no Irvine! O Irvine caiu onde eu estava, lá para trás".

"E o Irvine era tão doido... Ele adorava [o Senna], até tinha um capacete meio laranja, mas com as faixas parecidas com as do Ayrton Senna, então era um cara que o adorava... Aí os caras falaram para ele: 'Velho, você acabou de tomar um tapa do mito, da lenda!'.

"E ele [Irvine] não estava nem aí, nem aí! Tomou um tapaço e ficou meio assim: 'Que joia que eu tomei um tapa, essa eu vou contar para os meus filhos, netos e tal'. E eu estava dentro da sala!", relatou o bem-humorado Rubinho.

Irvine vs Barrichello

Galeria Lista Eddie Irvine, Rubens Barrichello 1 / 3 Foto de: Sutton Motorsport Images Eddie Irvine, Jordan, Rubens Barrichello, Jordan 2 / 3 Foto de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, Williams, Eddie Irvine, Jordan, 1994 3 / 3 Foto de: Sutton Motorsport Images

"Em 1993, eu tinha sido companheiro do [Ivan] Capelli por duas provas, depois entrou o Thierry Boutsen, dois da época do Ayrton. Era uma mudança de época da F1, em que os carros novos estavam com mais velocidade e os caras não a tinham", relembra o brasileiro.

"Depois eu tive o [Emanuele] Naspetti e o [Marco] Apicella, mas os caras não chegavam na velocidade que eu tinha em 1993. Eu acabei virando um 'deus' ali, o próximo Ayrton Senna. Daí eu fui para o Japão, com nariz empinado".

"Quando cheguei em Suzuka, contrataram o Eddie Irvine, que corria de Fórmula 3000 japonesa há anos e conhecia a pista. E ele era meio esquisito. Pensei logo no início: ‘Vou dar um pau nesse cara logo de cara para ele sentir que aqui é o buraco é mais embaixo’."

"Na hora que eu saio para conhecer Suzuka, eu saio como um condenado, em uma pista legal, e me lembro de voltar aos boxes depois de cinco voltas em oitavo. Comecei a procurar o nome do Irvine na parte de baixo da tabela, mas nada do cara".

"Comecei a olhar para cima e demorou para chegar: o cara estava em primeiro! Pensa em um baldão de água fria. Naquela classificação, comecei uma posição atrás dele. Tomei dois décimos, ou seja, recuperei muito, porque estava dois segundos atrás dele".

"Depois, na prova seguinte, em Adelaide, eu devolvi tudo, larguei na frente, cheguei na frente, estava mentalmente preparado. Mas em Suzuka, foram os meus primeiros pontos e aquilo me mostrou que um cara competitivo traria o melhor de mim", completou Barrichello.

Companheiro de Rubinho, vice pela Ferrari e piloto da Jaguar: Irvine na F1 em imagens

Galeria Lista Eddie Irvine, Jordan 1994 (detalhe para as listras do capacete) 1 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Rubens Barrichello e Eddie Irvine no pódio em vitória de Jean Alesi 2 / 40 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Eddie Irvine, Jordan Peugeot 195, Heinz-Harald Frentzen, Sauber Cosworth C14 3 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Eddie Irvine, Jordan, no pódio 4 / 40 Foto de: LAT Images Eddie Irvine, Jordan 195 5 / 40 Foto de: LAT Images Eddie Irvine, Jordan 195 6 / 40 Foto de: LAT Images Eddie Irvine 7 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Eddie Irvine, Nicola Larini, Luca Di Montezemolo e Michael Schumacher, 1996 8 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Eddie Irvine e Michael Schumacher, Ferrari 9 / 40 Foto de: LAT Images Eddie Irvine, Ferrari 10 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari, Eddie Irvine, Ferrari 11 / 40 Foto de: Ercole Colombo Gerhard Berger, Benetton B197 Renault, Eddie Irvine Ferrari F310B 12 / 40 Foto de: LAT Images Acidente entre Jean Alesi e Eddie Irvine 13 / 40 Foto de: Motorsport Türkiye Alex Wurz, Benetton Playlife B198, Eddie Irvine, Ferrari F300 14 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Eddie Irvine, Ferrari 15 / 40 Foto de: LAT Images Eddie Irvine, Ferrari F300 16 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Eddie Irvine, Ferrari, Alexander Wurz, Benetton 17 / 40 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Eddie Irvine e Jean Todt 18 / 40 Foto de: XPB Images Eddie Irvine, Ferrari 19 / 40 Foto de: LAT Images Eddie Irvine, Ferrari 20 / 40 Foto de: LAT Images Eddie Irvine, Ferrari, Mika Salo, Ferrari (Schumacher estava lesionado) 21 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Eddie Irvine, Ferrari F399 22 / 40 Foto de: Ercole Colombo Pódio com Coulthard e Hakkinen em 1999, quando Irvine foi vice-campeão da F1 23 / 40 Foto de: Motorsport Türkiye Eddie Irvine, Jaguar, 2000 24 / 40 Foto de: Jaguar Eddie Irvine 25 / 40 Foto de: XPB Images Eddie Irvine 26 / 40 Foto de: XPB Images Eddie Irvine, Jaguar Racing 27 / 40 Foto de: XPB Images Eddie Irvine, Jaguar Racing 28 / 40 Foto de: XPB Images Eddie Irvine 29 / 40 Foto de: Jaguar Racing Eddie Irvine 30 / 40 Foto de: Jaguar Racing Eddie Irvine 31 / 40 Foto de: Jaguar Racing Eddie Irvine e Mika Hakkinen 32 / 40 Foto de: Brousseau Photo Eddie Irvine em 2001 ao lado de Luciano Burti, ex-piloto de F1 e Stock Car e atualmente comentarista da TV Globo 33 / 40 Foto de: Jaguar Racing Eddie Irvine, Jaguar R3, celebra pódio com vencedor Michael Schumacher, Ferrari F2001 34 / 40 Foto de: LAT Images Eddie Irvine 35 / 40 Foto de: Jaguar Racing Eddie Irvine 36 / 40 Foto de: Jaguar Racing Eddie Irvine 37 / 40 Foto de: Jaguar Racing Eddie Irvine e Flavio Briatore 38 / 40 Foto de: Brousseau Photo Eddie Irvine, Jaguar Cosworth R3 39 / 40 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Atriz Pamela Anderson e Eddie Irvine em 2017 40 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images

PODCAST Motorsport.com: Há vida feliz no automobilismo fora da Fórmula 1?