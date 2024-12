F1 - Ralf Schumacher: Hamilton pode ter problemas na Ferrari

Ralf Schumacher afirmou que Lewis Hamilton pode estar em "grandes apuros" em sua carreira. O ex-piloto disse, ao Sport1, que o heptacampeão da Fórmula 1 e a Ferrari são "dois nomes lendários" e que o preço das ações da marca italiana "disparou" quando foi anunciada a contratação de Hamilton, mas que nem tudo será tranquilo.

"No entanto, há um sério risco nesse acordo se ele não der certo. Na minha opinião, pode ser um grande problema se o estilo de pilotagem de Lewis for diferente do de seu novo companheiro de equipe, Charles Leclerc. Na Mercedes, onde George Russell era mais rápido do que ele, já vimos o que isso significa".

Ralf disse que a idade de Hamilton também pode ser um problema: "Um piloto jovem tem mais capacidade e entende melhor como se adaptar a um carro, sabe melhor como trabalhar com seu engenheiro".

"Além disso, esses carros são mais pesados e mais lentos do que aqueles com os quais ele teve sucesso. Há menos aderência mecânica. Isso significa que ele precisa ajustar seu estilo de pilotagem, especialmente nas distâncias de frenagem, e foi nisso que ele perdeu para Russell".

Schumacher diz que Hamilton não ficará muito atrás de Leclerc nas corridas, onde a experiência conta, "mas temo que ele ficará alguns décimos atrás novamente na classificação. Além disso, acho que Leclerc é melhor do que ele no que diz respeito à configuração do carro e ele é muito bom no gerenciamento de pneus".

Tanto Hamilton quanto o irmão de Schumacher têm sete títulos em seu nome, mas Ralf acredita que Michael era melhor do que Hamilton em muitas áreas.

"Lewis nunca foi capaz de fazer isso, se você ouvir atentamente o que os engenheiros da Mercedes têm a dizer. Por causa disso, será mais difícil para Lewis porque Leclerc será o macho alfa. Tudo será novo para Lewis na Ferrari. Michael chegou à Ferrari muito mais jovem, um atual campeão mundial. Nada disso é verdade para Lewis".

Schumacher diz que, quando Hamilton disse no Catar que não era mais tão rápido quanto antes, foi "de coração e sincero", algo que ele admira nele, e que pode imaginá-lo se aposentando antes que seu novo contrato expire em dois anos:

"Há um risco de isso acontecer se tudo der errado. Acho que se Lewis sentir que não pode mais corresponder às suas próprias expectativas, ele decidirá fazer isso [se aposentar]. A imprensa italiana não lhe dará mais do que seis meses de tolerância se as coisas não correrem bem. Ele não está acostumado a esse tipo de pressão externa".

"Na época em que Michael estava lá, eles já estavam querendo demitir Jean Todt quando o sucesso não veio por muito tempo. Michael acabou evitando isso, mas duvido que isso aconteça com Lewis. Talvez ele tenha sorte e o carro seja adequado para ele. Mas tenho minhas dúvidas sobre isso", conclui.

