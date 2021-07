A esposa de Alex Zanardi, Daniela, ofereceu uma atualização sobre as condições do piloto e herói paralímpico, que sofreu ferimentos graves em um acidente handbike há pouco mais de um ano.

O italiano continua em tratamento para os graves ferimentos na cabeça e no rosto que sofreu depois de colidir com um caminhão.

Daniela, em entrevista à BMW, disse que o marido está em um programa de reabilitação que inclui estímulos multimodais e farmacológicos.

“Gostaria de dizer a todas as pessoas que estão pensando e orando por Alex que ele está lutando - como sempre fez”, revelou ela.

“O carinho que recebemos de amigos, fãs, conhecidos, atletas e pessoas envolvidas no automobilismo ao longo do ano passado foi nada menos que comovente e avassalador e tem sido um enorme apoio para lidarmos com tudo isso.”

“No entanto, um agradecimento muito especial vai para o pessoal médico.”

Daniela explicou que a situação do marido continuava desafiadora e que houve contratempos no caminho, Zanardi ainda não consegue falar desde o acidente.

“Foi um processo muito complexo que exigiu mais neurocirurgias e se caracterizou por uma série de contratempos”, acrescentou.

“Alex está em uma condição estável, o que significa que ele pode se submeter a programas de treinamento tanto para o cérebro quanto para o corpo.”

"Ele pode se comunicar conosco, mas ainda não consegue falar. Depois de muito tempo em coma, as cordas vocais precisam recuperar a elasticidade. Isso só é possível por meio da prática e de terapia.”

“Ele ainda tem muita força nos braços e nas mãos e está treinando intensamente com o equipamento”.

Apesar do longo período de recuperação, Daniela disse que não tinha certeza de quanto tempo levaria para o marido voltar para casa.

“É certamente outro grande desafio”, disse ela. “É uma jornada muito longa e de momento não há previsões de quando poderá voltar para casa.”

