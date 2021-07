Fernando Alonso criticou a FIA por focar mais nos pilotos comemorando vitórias na Fórmula 1 com celebrações com burnouts do que em policiar questões importantes para as corridas como os limites de pista.

O burnout de Max Verstappen na bandeira quadriculada do GP da Estíria no último final de semana não caiu bem com o diretor de provas Michael Masi, que alertou a Red Bull que a repetição do ato não será tolerada no futuro.

Enquanto as preocupações de Masi em termos de segurança são compreensíveis, Alonso reconhece que a FIA deveria estar focadas em outros assuntos que são mais críticos nas corridas.

"Eu gosto quando podemos ser nós mesmos, e esse burnout foi legal de ver. Mesmo os zerinhos em Abu Dhabi, acho que os fãs gostam disso, e temos vários vídeos desses momentos nas mídias sociais e mais. Então os fãs gostam disso".

"Acho que a FIA deveria policiar mais os limites de pista na curva um. Eu estava sozinho fazendo certo a curva um na largada [no último fim de semana]. Os dois carros que eu ultrapassei, perderam o ponto e saíram na minha frente".

"Não houve nenhuma advertência, então há coisas que podemos melhorar do ponto de vista dos fãs".

Verstappen insistiu que fez o burnout após garantir que poderia ser realizado de modo seguro, afirmando que não faria isso de novo.

"Claro, entendo a parte da segurança, mas eu olhei no espelho, fui totalmente para a direita e fiz com calma. Todos estavam do lado esquerdo e fiz apenas um burnout. Mas ok, se não for permitido, não farei novamente".

"Naquele momento, achei que era engraçado e seguro, mas claro, entendo que eles não queiram ver isso acontecendo de novo, e tudo bem para mim".

Perguntado se a FIA deveria promover outras ideias para ajudar os pilotos a celebrarem, Verstappen brincou: "Sim, bungee jump, ou luta no octógono seriam ótimas. Dar mortal com o carro?".

"Não sei se a FIA gostaria disso. Talvez possamos melhorar. Talvez receber uns pontos de bônus também seria ótimo, pela melhor celebração".

