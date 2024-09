A briga pela segunda vaga da Sauber para a temporada 2025 da Fórmula 1 está pegando fogo, indo muito além dos limites do paddock da principal categoria do automobilismo. E em meio a uma grande mobilização dos fãs brasileiros a favor de Gabriel Bortoleto, o líder da F2 recebeu um importante apoio público nesta quarta-feira (18), do jogador Neymar.

Bortoleto é visto como o principal candidato à vaga da Sauber ao lado de Nico Hulkenberg, mas enfrenta uma disputa forte do atual ocupante do carro, Valtteri Bottas, além do surgimento recente de Franco Colapinto, piloto da Williams que vem impressionando.

Ao longo da semana, os fãs brasileiros vêm promovendo um multirão nas redes sociais, para que Bortoleto atinja um número maior de seguidores que os de Colapinto. Isso tem levado a manifestações de nomes importantes do esporte brasileiro, incluindo Neymar.

Em um story publicado em seu perfil no Instagram, o jogador do Al-Hilal compartilhou o post da página da F2 do último domingo, mostrando Bortoleto como o novo líder do campeonato, com a mensagem: "Brasil no topo e pronto para fazer história! Boa sorte moleque!".

Logo na sequência, Bortoleto republicou o story de Neymar, agradecendo o apoio do jogador junto com a hashtag "Eu acredito".

A manifestação do brasileiro vem em um momento na qual o argentino Colapinto ganha força para entrar na briga pela segunda vaga da Sauber para 2025, ao lado de Nico Hulkenberg. Apenas em sua segunda corrida na categoria, Colapinto entregou uma forte performance no GP do Azerbaijão, terminando na zona de pontos.

O jogador Sergio 'Kun' Aguero afirmou recentemente, em entrevista a um podcast, que está disposto a ajudar financeiramente Colapinto para que ele conquiste a vaga na Sauber. Já o pai de Franco revelou que Lionel Messi está em contato com o piloto.

