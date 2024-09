Durante a etapa de Baku da Fórmula 1, Oliver Bearman e Franco Colapinto colocaram seus nomes na história da categoria, mas tiveram uma 'mãozinha' de Nico Hulkenberg, isso porque o piloto cometeu dois erros que os ajudaram, além da batida na final entre Carlos Sainz e Sergio Pérez.

Na primeira parte da corrida de domingo, Hulkenberg conseguiu manter um bom ritmo com seus pneus médios, mas recebeu a ordem para ultrapassar o companheiro temporário de equipe. Mais tarde, o gerenciamento dos compostos duros fez com que ele conseguisse separar a dupla da Williams.

No entanto, na volta 48, o competidor da Haas bateu no muro de proteção da curva 15, depois de sentir que sofrer um furo que a equipe não conseguia identificar. Além disso, questionamentos sobre o motor fizeram com que Colapinto conseguisse tomar a posição uma volta depois.

Na volta seguinte, Hulkenberg não conseguiu reagir a tempo para manter a posição após a comissão reativar a bandeira verde e foi ultrapassado por Lewis Hamilton e Bearman.

O incidente da batida no muro custou à Haas um eventual oitavo lugar, dado o abandono de Pérez e Sainz, embora Bearman tenha conseguido garantir o ponto final com sua ultrapassagem sobre Hulkenberg.

Sobre esse momento, Ayao Komatsu disse ao Motorsport.com que "depois da bandeira amarela, [Hulkenberg] bateu em alguma coisa e ficou confuso, e a amarela terminou antes da curva 3".

Quando perguntado se a Haas estava surpresa com o fato de os oficiais da corrida terem demorado tanto tempo para ativar um Safety Car Virtual, ou mesmo se ela achava que a corrida seria interrompida, Komatsu respondeu: "Achei que seria vermelho".

"Mas, para ser honesto, é mais ou menos o mesmo erro que Nico cometeu. Eu pensei: 'Isso deveria ser vermelho'. É como se eu dissesse: 'Sim, deveria ser, mas o que quer que eu ache que deveria ser, não importa, só temos que nos concentrar no que está à nossa frente'".

O que Hulkenberg pensa sobre

"Foi muito decepcionante e frustrante", disse Hulkenberg. "Infelizmente, temos que encarar as coisas como elas são, limpar nossas bocas e seguir em frente em alguns dias".

O piloto ainda classificou o traçado de Baku como uma pista que ele não gosta, mas que "as coisas estavam indo melhor do que o esperado" antes do desastre acontecer. Hulkenberg ainda disse que "encontrou algum ritmo, o que o deixava feliz" após Bearman cravar uma volta 0.223 segundos mais rápida durante a classificação de sábado.

"Com o acidente no final, fui pego de surpresa", explicou. "Para mim, era um safety car direto ou até mesmo uma bandeira vermelha, pois houve uma verdadeira 'carnificina' na reta".

"Em vez disso, foi uma bandeira verde, e eu perdi posições e perdi o resultado, infelizmente. A pista inteira estava coberta de detritos e eu passei por cima de um pedaço enorme, que não consegui ver por causa de um carro à minha frente. Foram duas últimas voltas muito loucas, mas infelizmente não a nosso favor".

