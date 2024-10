A Fórmula 1, um mundo que ostenta grande excelência técnica, não está imune a ser influenciada por tendências. Não se pode explicar de outra forma, já que existem ciclos históricos que se repetem mais ou menos a cada dez anos.

Após o recorde de estabilidade do ano passado, com um mercado que não propôs uma única mudança na formação de duplas para 2024, agora há novamente uma grande atenção no paddock voltada para os jovens.

Isso aconteceu em 2006/2007, com a chegada de um jovem de grande qualidade (Hamilton, Rosberg, Kubica, Vettel), e algo semelhante foi visto novamente nas temporadas 2018/2019 com a geração Norris-Russell-Leclerc-Albon. Flashes de interesse separados por períodos em que o parâmetro "experiência" foi considerado um elemento-chave na avaliação da escolha de um piloto.

Para reacender o interesse, você sempre precisa de uma faísca, e esta temporada ofereceu várias. Tudo começou com a estreia não anunciada de Oliver Bearman em Jeddah, uma circunstância que consolidou a decisão da Mercedes de arquivar a mudança para Williams de Andrea Kimi Antonelli (companheiro de equipe de Bearman na F2), e o promover diretamente para o lugar de Lewis Hamilton.

Depois, veio a surpreendente estreia de Franco Colapinto, que, em poucas semanas, passou de um "objeto" misterioso a um piloto que era alvo de muita atenção, dentro e fora da órbita da Williams. A Alpine também entrou nessa onda promovendo Jack Doohan, um piloto de seu próprio 'berçário', para a equipe principal.

Na Fórmula 1, uma nova variável nem sempre é bem-vinda. Quando se trata de pilotos, uma nova entrada (especialmente um novato) é vista como um risco. Há relacionamentos a serem construídos, há algum trabalho de lapidação a ser feito, mesmo para os mais talentosos, e esse trabalho extra é frequentemente visto como um incômodo.

No entanto, muitas equipes têm hoje uma ferramenta muito útil para minimizar a margem de risco, ou seja, os programas "juniores", as academias que foram criadas (com mais ou menos sucesso) por quase todas as equipes há quase vinte anos.

No entanto, eles nem sempre são explorados ao máximo, ou seja, com um vínculo concreto e direto com a estrutura da Fórmula 1. Em alguns casos, a relação se limita ao financiamento da carreira (em alguns casos total, em muitos outros parcial) nas categorias de base e à leitura dos resultados.

Houve muito espanto com a estreia de Colapinto, uma surpresa que confirma como a mera análise dos resultados nas categorias menores não é suficiente para obter uma imagem clara do potencial de um piloto. Campeão na F4 espanhola (em 2019), o argentino continuou sua trajetória até a F2 sem números de estrela.

Terceiro na Fórmula Renault Eurocup em 2020, sexto na temporada de 2021 na Fórmula Regional, nono e quarto nos dois anos seguintes na Fórmula 3. Mesmo assim, a Williams, logo no início de 2023, decidiu incluí-lo em sua academia, guiando-o até a temporada da F2 (ainda em andamento), onde os resultados foram bons, mas não marcantes. Uma vitória em Imola, dois segundos lugares em Barcelona e Spielberg.

Quando se tratou de encontrar um substituto para Logan Sargeant no paddock, pensou-se que o candidato perfeito seria Mick Schumacher, um grande nome, com duas temporadas e até mesmo alguns patrocinadores no conjunto. Ele era a escolha esperada também pela Mercedes (que possui uma parceria técnica com a Williams que vai além do fornecimento da unidade de potência), mas o diretor da equipe, James Vowles, optou por Colapinto.

Franco também garantiu apoio financeiro para a equipe, mas não foi o fiel da balança. Vowles manteve contato com o argentino durante o ano passado, acompanhou-o de perto e também teve a oportunidade de avaliar em detalhes os resultados obtidos nas categorias preparatórias.

Não se trata apenas de fazer com que um jovem vista as cores oficiais de uma equipe e esperar que os sucessos venham na F3 e F2. Para entender quem você tem em casa, é preciso dedicar tempo a ele, oferecer-lhe oportunidades, envolvê-lo e colocá-lo à prova. Esperar por um relatório da equipe pela qual ele corre nas categorias menores faz parte do trabalho, mas não é tudo o que é necessário.

No GP de Melbourne, que abrirá a temporada de 2025, haverá pelo menos quatro pilotos iniciando sua primeira temporada completa na Fórmula 1: Antonelli, Bearman, Lawson e Doohan, todos vindos de programas juniores.

Essa é uma notícia positiva para aqueles que estão nas Academias, porque depois de anos em que a ida para a Fórmula 1 foi limitada a algumas exceções, talvez hoje as equipes tenham percebido que, com o gerenciamento correto dos programas juniores, é possível encontrar em casa o que no passado era procurado em outros lugares, reciclando pilotos com grande experiência, mas com motivações muitas vezes no limite da união.

É certo que na Fórmula 1 existem campeões como Fernando Alonso e Lewis Hamilton, pilotos cuja motivação nunca diminuiu, mas com vinte vagas disponíveis é igualmente certo que aqueles que baixaram a guarda possam ser substituídos por aqueles que fizeram tudo o que era necessário para merecer uma chance.

