A saída de peças-chave da Red Bull vem chamando a atenção desde o início do ano, no entanto, Helmut Marko, conselheiro da equipe taurina, não parece muito preocupado com a maneira que isso pode afetar o time de Fórmula 1 e minimizou os últimos acontecimentos em Milton Keynes.

Nos últimos meses, o diretor técnico Adrian Newey, o diretor esportivo Jonathan Wheatley e o chefe de estratégia de corrida Will Courtenay foram contratados pela Aston Martin, Sauber/Audi e McLaren como parceiro técnico, diretor de equipe e diretor esportivo, respectivamente.

Em 2023, o diretor de engenharia Rob Marshall também deixou a Red Bull para se juntar à McLaren, inicialmente como diretor técnico de engenharia e design, pouco antes de assumir a função de designer-chefe.

Após o anúncio de Courtenay na semana passada, Jos Verstappen comentou amargamente sobre as demissões de nomes tão importantes:

"Foi sobre isso que eu avisei... Tem gente demais agora [saindo]".

No entanto, o ponto de vista de Marko é muito diferente do holandês, como mostra sua entrevista à Formel1.de.

Quando perguntado se a disputa de poder entre o diretor da equipe, Christian Horner, e ele próprio poderia ser a culpada pela situação, Marko respondeu:

"Bem, eu diria que é um desenvolvimento natural, quando você tem tanto sucesso como nós, que as pessoas sejam contratadas".

"[Courtenay] tinha uma oferta muito mais atraente em termos de cargo e de condições financeiras, e esse foi o caso da maioria das pessoas mencionadas".

Hannah Schmitz, engenheira de estratégia principal da Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O austríaco também esclareceu que a engenheira de estratégia principal Hannah Schmitz seria a única candidata a substituir Courtenay como chefe de estratégia de corrida.

"Temos que nos manter unidos e fazer tudo o que pudermos para garantir que o campeonato mundial seja conquistado este ano e que também construamos carros de sucesso para o próximo ano e para o ano seguinte, porque essa é a base para podermos manter Max Verstappen", insistiu Marko.

Importante ressaltar que, no momento, a Red Bull perde o campeonato de construtores para a McLaren por 41 pontos. Enquanto isso, o tricampeão mundial está sendo 'caçado' por Lando Norris, apesar da ameaça ser menor.

Neste sentido, o futuro de Verstappen na equipe não está garantido, já que a Mercedes considerou a possibilidade de contratar o tricampeão mundial antes de promover o piloto júnior Andrea Kimi Antonelli a uma vaga de piloto para 2025.

Sua contratação para substituir Lewis Hamilton, que vai para a Ferrari, levou o chefe da equipe, Toto Wolff, a reconhecer que a equipe deveria parar de flertar com Verstappen. Mas não descartou uma nova conversa no futuro.

Enquanto isso, fortalecida pela chegada de Newey, a Aston Martin está agora cortejando abertamente o piloto holandês, que permanece tímido em relação a essa perspectiva.

Perguntado se Newey poderia ter resolvido a situação atual da Red Bull, Marko disse: "Essa é uma pergunta retórica ilusória. Temos uma equipe diversificada, e eles precisam - e vão - resolver isso".

No entanto, a equipe taurina está ansiosa para concluir o trabalho em seu novo túnel de vento, já que o modelo atual em Bedford não está mais atualizado.

"Um túnel de vento mais moderno ajudaria", admitiu Marko. "Nosso túnel de vento é um modelo do pós-guerra que o exército britânico construiu".

"Não estamos mais atualizados, nem de longe. E espero que, em 2026, nosso novo túnel de vento esteja funcionando".

