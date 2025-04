F1 - Mercedes: Renovação de Russell está pronta por R$180 milhões

Depois do resultado impressionante no GP do Bahrein de George Russell, enfrentando diversos problemas com seu carro, mas conseguindo manter o P2, é claro que a Mercedes não quer abrir mão do talento que tem em sua garagem da Fórmula 1.

O piloto está entre uma das grandes promessas, assim como seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli. Exatamente por isso que a equipe de Brackley quer estender o contrato do britânico por 30 milhões de dólares (R$ 180 milhões) por ano.

Seu início de temporada tem sido exemplar, com um pequeno deslize em Suzuka (no Q3), mas, fora isso, os quatro primeiros fins de semana do calendário de 2025 apresentaram um piloto de valor absoluto. Russell ocupa a quarta posição na classificação geral, quatorze pontos atrás do líder Lando Norris, graças ao seu terceiro pódio em 2025, que veio no Bahrein com um brilhante segundo lugar.

A forma de Russell está influenciando muitas situações, a começar pelo aumento de seu preço em um momento em que ele está sentado à mesa de renovação com Toto Wolff. A assinatura é esperada para breve, George assinará um contrato de dois anos (no paddock é sussurrado por cerca de 30 milhões de dólares por temporada) com uma opção para 2028.

Há exatamente um ano, Wolff teria feito qualquer coisa para colocar Max Verstappen ao lado de Russell, hoje ele não parece mais interessado, o chefe da equipe Mercedes está bem com o que tem em casa.

Tudo tem sua própria lógica, George está fazendo uma contribuição notável para a equipe e, no Bahrein, houve mais uma prova disso. Russell ultrapassou Charles Leclerc na largada (compensando em apenas alguns metros a penalidade imposta à equipe no sábado à noite), ficou o mais próximo possível do líder Piastri e, acima de tudo, conseguiu manter Norris atrás dele.

Isso não seria ruim em condições normais, mas para George, mais da metade das 57 voltas em Sakhir foram um pesadelo, com o sistema eletrônico em pane. Inicialmente, ele desapareceu dos monitores de tempo, o primeiro sinal de um apagão progressivo que, volta após volta, fez com que a Mercedes perdesse todas as informações na tela do monoposto.

A Mercedes também decidiu enviar George para as últimas 25 voltas da corrida em um conjunto de pneus macios, uma escolha que Russell descreveu como "ousada".

Problemas resolvidos? Não, primeiro uma ativação imprópria do DRS, depois um problema com o sistema brake-by-wire, que se manifestou a partir da volta 46. Um tormento para George, porque a pressão necessária no pedal do freio para uma frenagem controlada variava constantemente.

"Às vezes a corrida era muito longa", explicou Russell mais tarde, "às vezes era muito curta e, por isso, eu corria o risco de travar". Em meio a tudo isso, nas últimas voltas, George teve que controlar a ameaça da McLaren de Norris atrás dele. A segunda posição conquistada sob a bandeira deve ser considerada uma vitória, e uma vitória de prestígio.

No final de uma classificação ou de um GP, não é difícil saber quando Russell está satisfeito. Se tudo tiver corrido bem, ele passa o microfone de uma mão para a outra antes das entrevistas, e ontem no Bahrein as "passagens" foram muitas.

"Foi difícil manter Lando atrás de mim", comentou ele, "mas estou muito, muito satisfeito por ter conseguido".

George sorri, pois desde que Lewis Hamilton lhe deixou a faixa de capitão, seu desempenho esteve à altura do papel em todas as oportunidades. Wolff sorri, ele sabe que no novo contrato terá que lhe dar o status de piloto principal, mas ainda será menos (muito menos) do que teria custado à Mercedes contratar Verstappen.

