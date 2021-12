Uma semana após a eleição que o definiu como o novo presidente da FIA, sucedendo Jean Todt, Mohammed ben Sulayem prometeu dedicar o máximo de tempo possível para ajudar a Fórmula 1, com o objetivo de melhorar ainda mais o esporte.

Enquanto Sulayem ainda se acostuma com os desenvolvimentos recentes, incluindo as repercussões da polêmica de Abu Dhabi, ele sabe quanto tempo que ele precisará dedicar à categoria.

"Me dedicarei o tempo que for necessário para a Fórmula 1. Estou totalmente dedicado ao trabalho, não tenho nada que me tirará do tempo na FIA. Isso é uma missão. Isso não será um trabalho de meio período, e não posso ficar nos Emirados ou em outro lugar".

"Estarei aqui na França. Segurei com o que planejei fazer e, como disse, isso levará muito tempo. O quanto exatamente não sei, mas o necessário".

A chegada de Sulayem vem antes de uma mudança no staff técnico do esporte, com vários nomes de peso da Liberty Media sendo transferidos para a alçada da FIA.

Mohammed Bin Sulayem with Jean Todt, FIA President Photo by: Sutton Images

Sulayem reconhece que as mudanças são importantes, fortalecendo a habilidade da FIA de governar o esporte.

"Precisamos de uma equipe forte na FIA. E é isso que a F1 quer. Nosso departamento técnico voltará para a FIA e temos que liderar a F1. Stefano [Domenicali, CEO da F1] está fazendo um grande trabalho com sua equipe. A audiência está crescendo. Então temos que trabalhar junto com eles, os organizadores, equipes e pilotos".

Sulayem também deixou claro que não quer tirar conclusões precipitadas sobre mudanças que gostaria de fazer na F1, especialmente com o esporte entrando em um momento-chave para o futuro com o regulamento de motores de 2026.

Questionado pelo Motorsport.com se estava feliz com a direção planejada para a F1, ele disse: "Por mais que estivesse no Conselho, não havia muita clareza nas informações dadas a nós. Preciso olhar para isso primeiro e vou garantir que minhas férias de fim de ano não sejam longas. Vou ler e me preparar, porque estamos falando do futuro da principal categoria do automobilismo".

"Tenho que ouvir, ler e ver o feedback das montadoras. Então não posso te dar nenhuma direção antes disso, sem saber o que está realmente acontecendo. Me deem alguns meses e responderei com clareza".

