Em meio à sua participação especial no Rali de Monte Carlo, etapa de abertura do Campeonato Mundial de Rali de 2021, Esteban Ocon comentou sobre a mudança de direção na Alpine, com a saída de Cyril Abiteboul e a chegada de Davide Brivio, ex-chefe da Suzuki na MotoGP, como novo diretor de corridas. Para o francês, a "mais nova equipe" da Fórmula 1 está "em boas mãos" com uma diretoria que se mostrou muito motivada.

Agora, Brivio passa a responder ao novo CEO da Alpine, Laurent Rossi, que assumiu a vaga deixada por Abiteboul. Rossi tem como responsabilidade as atividades da montadora tanto nas pistas quanto nas ruas.

Ocon ainda não teve a chance de conhecer pessoalmente seus novos chefes devido às restrições causadas pela Covid, que dificultam as viagens.

"Infelizmente ainda não pude ir a Enstone. É uma situação complicada, com as restrições de viagens e mais. Mas mantemos contato pelo telefone com todos os membros da equipe, incluindo os novos chefes".

"Acredito que estamos em boas mãos, eles estão muito motivados e dispostos a trabalhar, ajudando o máximo possível. Então o momento é positivo. E assim que eu puder entrar novamente no Reino Unido, irei para a sede".

Perguntado sobre o que achava da nova direção da equipe até aqui, ele acrescentou: "Falei com eles duas vezes por telefone, Laurent Rossi e Davide Brivio, e nos conhecemos em uma teleconferência. Conversamos por muito tempo. Como já disse, eles estão muito motivados, porque são grandes fãs do esporte".

"Obviamente Davide teve muito sucesso na MotoGP e mal pode esperar para que a equipe dê mais um passo adiante. Então tenho uma boa sensação, e sinto que estamos em boas mãos. São boas notícias".

Ocon reconheceu que foi "difícil" saber da saída de Abiteboul, especialmente pelo fato de ter sido o francês que o trouxe para a equipe em 2019.

"Definitivamente foi triste ver a saída de Cyril. Ele liderou o projeto da equipe por muitos anos e estamos vendo os primeiros resultados darem frutos, com pódios e outros bons resultados".

"Ver ele saindo nesse momento é difícil, mas desejo tudo de melhor para ele. Cyril é uma ótima pessoa e eu gosto muito dele. Isso me ajudou a chegar onde estou hoje".

