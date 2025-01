F1 - Brown: McLaren estava "a poucos meses" da falência

No contexto da primeira vitória no campeonato de construtores da Fórmula 1 em 26 anos, o CEO da McLaren, Zak Brown, revelou que a equipe escapou por pouco da insolvência apenas alguns anos antes.

"Estávamos definitivamente à beira do abismo", admite Brown, explicando que a McLaren sempre "pagou todas as suas contas". No entanto, ele também enfatiza que eles estavam "a poucos meses" de não poderem mais fazer exatamente isso.

Essa revelação não é uma surpresa completa para os especialistas no paddock, pois não é segredo que a McLaren enfrentou problemas financeiros, especialmente em 2020, quando foi decretada a pandemia de COVID-19. Entre outras coisas, cerca de 1.200 empregos foram cortados em todo o Grupo McLaren na época.

A equipe de F1 foi afetada com cerca de 70 empregos na época e a fábrica em Woking também foi colocada à venda em 2020 e vendida para a empresa americana Global Net Lease no ano seguinte em um acordo de venda e leaseback (quando uma companhia vende uma propriedade e a aluga novamente para uso próprio) por pouco menos de 200 milhões de euros.

Além disso, 33% das ações da equipe foram vendidas para uma empresa chamada MSP Sports Capital no final de 2020, o que, mais uma vez, trouxe dinheiro importante para os cofres da equipe, então bastante vazios. O próprio Brown nunca falou publicamente sobre a insolvência iminente na época.

Brown não informou a equipe sobre a situação precária

O CEO da McLaren explica: "Eu tive que proteger a equipe para que todos pudessem permanecer no clima muito positivo e energizado em que estavam". Em termos esportivos, a McLaren tinha acabado de iniciar uma tendência ascendente por volta de 2020.

Com a então completamente nova dupla de pilotos, Lando Norris e Carlos Sainz, eles terminaram a temporada de 2019 em quarto lugar no campeonato, a posição mais alta desde 2012. Sainz também garantiu o primeiro pódio da McLaren no Brasil desde 2014.

Eles começaram 2020 com outra visita ao pódio graças ao P3 de Norris na Áustria e até terminaram em terceiro lugar no campeonato no final do ano. Brown não queria que essa tendência positiva fosse ofuscada pela incerteza devido a uma possível insolvência.

"Sabíamos que passaríamos pelo ano", esclarece, mas também enfatiza que teria sido apertado "se não tivéssemos recebido uma injeção financeira", diz o CEO da McLaren, que admite: "Portanto, não foi uma situação agradável".

De acordo com ele, estava "sempre confiante de que os acionistas nunca deixariam a situação chegar a esse ponto. Mas também estava claro que precisávamos do investimento para que eu pudesse dormir em paz à noite".

A McLaren quer os dois títulos do campeonato mundial em 2025

Brown agora pode dormir muito melhor novamente, e não apenas financeiramente. No final da temporada de 2024 em Abu Dhabi, a McLaren venceu o título de construtores pela primeira vez desde 1998. E a equipe de Woking estabeleceu metas ainda mais altas para 2025.

"No próximo ano, tentaremos vencer os campeonatos mundiais de construtores e pilotos", anuncia Brown, mas também enfatiza que seria "arrogante" chamar a McLaren de favorita para a nova temporada agora.

Mas ele também não vê "nenhuma razão para não sermos um dos favoritos. Temos quatro equipes que vencem corridas regularmente. Portanto, não vejo como você pode chamar alguém de favorito para o próximo ano", explica ele.

Além disso, com Red Bull, Ferrari e Mercedes, há "pelo menos três outras equipes" para as quais o título do campeonato mundial de 2025 também é o objetivo. Mas, independentemente de como será a próxima temporada, a McLaren já pode se sentir "muito orgulhosa" do que conquistou nos últimos anos.

