Sergio Pérez disse que a Racing Point não pode ficar eufórica, apesar de liderar a perseguição à Mercedes nos treinos livres do GP da Áustria nesta sexta-feira.

O equipamento da equipe de Silverstone parecia forte nos testes de inverno e aguarda desde então a oportunidade de julgar adequadamente o potencial do RP20, que segue o conceito do Mercedes de 2019, que conquistou o título.

Pérez ficou a 0s641 do líder, Lewis Hamilton hoje, enquanto o mexicano ficou apenas 0s142 de seu companheiro de equipe, Lance Stroll, em sétimo lugar, com Ferrari, Renault e McLaren dividindo os carros cor de rosa.

"Foi um bom dia", disse o mexicano. "Acho que as diferenças estão muito próximas, tudo está extremamente próximo, mas é uma pista muito pequena.”

"Acho que amanhã será muito importante juntar tudo e ver onde realmente estamos. Temos uma ideia, mas amanhã é quando todos reunirão tudo e será bom nos ver lá em cima."

Ele acrescentou: "Estávamos a meio segundo de distância e, em uma pista tão pequena, as Ferraris, os Red Bulls, os Renaults e os McLarens estão a um décimo de nós, então não é como se pudéssemos ficar muito empolgados."

No entanto, ele reconheceu que houve um salto no desempenho desde o ano passado.

"Temos que dar um passo a passo, realmente, mas acho que certamente diminuímos a diferença entre os melhores times. No ano passado começamos realmente com o pé esquerdo, acho que agora estamos prontos para começar, prontos para lutar.”

"Eu acho que é um ótimo carro, na fábrica a equipe fez um tremendo trabalho e temos um carro que está funcionando bem."

"Então, os deixamos orgulhosos e esperançosos de um ótimo resultado neste fim de semana, mas ainda temos muito trabalho, muitas coisas que precisamos melhorar, para garantir que estamos prontos para sábado e domingo."

"Acho que devemos ter um bom passo na temperatura da pista, especialmente para amanhã e domingo, por isso será um fim de semana muito interessante, porque há muitas coisas que ainda não sabemos."

