Nesta segunda-feira (29) a Red Bull confirmou que Sergio Pérez permanecerá com a equipe até o final da atual temporada da Fórmula 1, colocando fim em uma série de rumores que cercavam o futuro do piloto mexicano, com uma possível demissão ou ‘rebaixamento’ para a RB.

Atualmente, Pérez soma 131 pontos e ocupa a sétima posição no campeonato. Esse ranking poderia ser pior, já que no GP da Bélgica o oitavo colocado, George Russell foi desclassificado, por estar com o peso abaixo do mínimo, o que colocaria o mexicano na oitava posição, o ‘último lugar’ entre as quatro principais equipes do campeonato de 2024.

Se contarmos apenas as quatro equipes que triunfaram este ano, apenas Pérez não venceu entre os oito pilotos, com o representante da Red Bull sendo – disparadamente – o pior na pontuação se pegarmos as últimas oito etapas, a partir do GP de Mônaco.

Pos. (campeonato) Piloto Pontos desde Mônaco 1 Max Verstappen 98 2 Lando Norris 98 3 Charles Leclerc 64 4 Oscar Piastri 114 5 Carlos Sainz 69 6 Lewis Hamilton 115 7 Sergio Pérez 24 8 George Russell 72

O desempenho de Pérez é superior apenas em comparação com os pilotos da metade de baixo da tabela, como a dupla da Aston Martin e Nico Hulkenberg, em uma recuperação impressionante da Haas.

Pos. (campeonato) Piloto Pontos desde Mônaco 7 Sergio Pérez 24 9 Fernando Alonso 16 10 Lance Stroll 13 11 Nico Hulkenberg 16 12 Yuki Tsunoda 7 13 Daniel Ricciardo 7

Em comparação ao ano de 2023, temporada em que Pérez também foi bastante criticado, o desempenho é muito pior. No ano passado, nas primeiras 14 etapas, mesmo ponto em que o campeonato está hoje, Pérez já tinha oito pódios, sendo duas vitórias e somava 219 pontos, ocupando a vice-liderança do campeonato.

Já em 2024, foram apenas quatro pódios e nenhuma vitória, com o GP da China sendo a última ocasião em que ele ficou entre os três primeiros em uma corrida.

