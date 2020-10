Chefe de equipe da Racing Point, Otmar Szafnauer revelou que Lance Stroll ficou de fora do GP de Eifel de Fórmula 1 por causa de uma diarreia. Entretanto, o dirigente negou que o piloto canadense tenha sintomas de coronavírus.

Stroll está sendo substituído pelo alemão Nico Hulkenberg e, segundo Szafnauer, "não conseguia sair do banheiro". Por isso, o canadense acabou ficando de fora do treino livre e perdeu também a classificação, de modo que não corre em Nurburgring. Ele se sentiu tão mal nesta manhã que acabou dizendo à equipe que não poderia pilotar, sabendo que também estaria comprometido para domingo.

Szafnauer também disse que Stroll não estava se sentindo bem nos dias após o GP da Rússia, disputado na semana retrasada, e foi 'atingido' por uma dor de estômago. O chefe da Racing Point frisou que, apesar de não se sentir bem, Stroll tinha testado negativo para a Covid-19.

“Ele não tem se sentido muito bem desde a Rússia”, explicou. “Eu acho que ele estava um pouco resfriado. A princípio, pensamos: ‘Bem, é melhor você fazer o teste de vírus’. Nós o testamos várias vezes, incluindo o teste pré-evento para esta corrida. Ele teve resultado negativo três ou quatro vezes. Não tem os sintomas clássicos de Covid-19, simplesmente não se sente bem."

“Ontem à noite ele teve um problema de estômago. Ele estava no banheiro o tempo todo. E ele disse: 'Eu expeli muito fluido e não consigo sair do banheiro por tempo suficiente para entrar no carro de corrida'. Não sei se é algo que ele comeu. Ele simplesmente disse: ‘Teremos uma rodada dupla em breve (depois da corrida de Nurburgring). E prefiro descansar e me preparar para isso'."

“Esperávamos que ele melhorasse. Ele tinha sintomas parecidos com os de uma gripe. Simplesmente não estava bem e não conseguia se exercitar. Ele disse: 'Eu não consigo.' Temos um médico cuidando dele e quando ele estiver pronto, irá para casa", seguiu Szafnauer.

O dirigente disse que a decisão final sobre Stroll pilotar ou não foi tomada pouco antes do treino livre, motivo pelo qual Hulkenberg não estava no local. “Foi trinta minutos antes do TL3. Ele ainda hesitante. Mas então ele pensou: 'Bem, se eu não melhorar, ainda terei que me qualificar e correr'. E essa é uma corrida pela qual ele não estava realmente ansioso, considerando o estado em que se encontrava."

“Ele esperava poder sair do banheiro e entrar no carro. Mas faltavam 30 minutos para o TL3. Caso contrário, teríamos chamado Hulkenberg um dia antes e ele teria feito o TL3", ponderou o chefe da Racing Point.

Para sorte da equipe, Hulkenberg estava em Colônia e planejava viajar para o circuito. “Ele já estava vindo pra cá, acho que vai fazer um trabalho para a RTL (emissora de TV). Eu sabia que ele não estava muito longe. Então liguei para ele e disse: ‘A que distância você está?’."

Szafnauer destacou que a qualificação foi um grande desafio para o piloto alemão: “Queríamos fazer com que ele pudesse correr amanhã e ele o fará com um carro de corrida decente. Deu algumas voltas, começou bem e tem uma chance para tentar alguns pontos."

“Fizemos algumas mudanças no carro desde que ele pilotou pela última vez (no GP de 70 Anos da F1). Ele ficou surpreso com as mudanças que fizemos. Ele disse que o carro parecia diferente por causa disso. Ele tem que se acostumar."

Szafnauer ainda disse que, se Hulk não estivesse disponível, Stoffel Vandoorne, o outro reserva da equipe, teria uma chance: “Ele está no paddock. Só que, com o Nico, não temos que ajustar algumas coisas que teríamos que passar com Stoffel. Então foi mais fácil".

