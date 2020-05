Por estar comprometido com a Racing Point / Aston Martin até 2022, o nome de Sergio Pérez não figurou nos rumores da dança das cadeiras da Fórmula 1, mesmo com a saída de Sebastian Vettel da Ferrari. Mas o piloto mexicano não deixou de dar sua opinião sobre o futuro do tetracampeão na categoria.

"Nós ouvíamos que as coisas não estavam indo bem", disse Pérez ao Motorsport.com. "Ambos os lados não estavam como nos anos anteriores. Acho que o fator Leclerc pesou. A aposta deles para o futuro é claramente o piloto jovem que fez uma primeira temporada incrível com a equipe, e, a partir daí, é possível ver as coisas desenrolando".

"Talvez durante o isolamento, ele tenha percebido diversas coisas, que tenham ajudado ele a refletir. Depende de quanto ele quiser continuar. Uma de suas opções para continuar pode ser a McLaren, mas duvido. Acredito que seja seu último ano na F1. Vejo Vettel mais próximo da aposentadoria do que indo para outra equipe, mas não sei, falo mais como fã".

Pérez reconheceu que Sainz e Ricciardo são boas opções para a Ferrari, e acredita que isso representa uma "oportunidade única" para o primeiro, caso sua contratação seja confirmada.

"No final, algumas vezes você simplesmente não entende porque um piloto dá certo e outro não. Depende dos interesses, o que eles estão buscando com esse piloto para a equipe. Logo vamos descobrir que será. Ambos são boas opções para a equipe".

"Carlos teve uma ótima temporada com a McLaren, e, no final, a F1 depende muito do momento, da oportunidade. A memória aqui é de curto prazo. Ele tem grandes chances. E merece".

"Considero ele um grande profissional, um excelente piloto, que trabalha duro e entende a corrida, sabe tirar o máximo de suas oportunidades. Acho que é merecido que ele esteja sendo considerado para correr ao lado do Leclerc. E ele também é jovem, tem muito a sua frente ainda".

Quando perguntado se correr na Ferrari seria "uma decisão fácil de tomar", Pérez disse: "Não para todos. Mas correr na Ferrari é uma oportunidade única, é a equipe com a maior história".

"A equipe mudou muito recentemente, eles não apostavam tanto em pilotos jovens como Leclerc, e agora estão fazendo. Talvez eles queiram incentivar a competição entre os pilotos. Vamos ver como que ficará a duração do contrato, mas, apesar disso, é uma vaga importante no grid que abriu do nada".

