Antonio Giovinazzi deve permanecer na Alfa Romeo para a próxima temporada e Nico Hulkenberg pode correr no DTM em 2020.

O futuro de Hulkenberg é incerto desde que a Renault contratou Esteban Ocon para fazer parceria com Daniel Ricciardo a partir do ano que vem, e sua segunda melhor opção, a Haas, optar por manter Romain Grosjean.

A Alfa Romeo se tornou a única chance de Hulkenberg permanecer na F1, mas a melhora de Giovinazzi na segunda metade da temporada, em comparação com o experiente companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, parece ter solidificado sua posição no time.

Ele saiu da zona de pontos no final do GP da Bélgica, mas se recuperou na Itália e em Singapura, enquanto que Raikkonen está sem pontuar em sete provas seguidas.

A Alfa caiu de competitividade na segunda metade da temporada, que combinada com a má forma de Giovinazzi no início e o forte começo de Raikkonen no ano, significa que ainda há uma disparidade significativa entre os dois pilotos, 31 a 4.

No entanto, a Alfa afirmou que o progresso de Giovinazzi é o fator mais importante, enquanto o próprio italiano disse que ninguém poderia tomar seu assento se continuasse com o desempenho recente.

Giovinazzi também é ajudado pelo fato de sua oportunidade na F1 ter vindo da Ferrari, que tem a preferência em um dos dois lugares na Alfa e que qualifica Giovinazzi muito bem, depois do período como piloto de testes e desenvolvimento em Maranello.

Foi apurado que não houve acordo no fim de semana do GP dos Estados Unidos, mas Giovinazzi deve firmar seu futuro na F1 no início desta semana.

Após o GP dos Estados Unidos, em que terminou em 14º, Gio deu a entender que um anúncio era iminente, dizendo "veremos na próxima semana" se ele fez o suficiente para permanecer na Alfa em 2020.

Isso fechará a porta da F1 para Hulkenberg, que não é candidato a um lugar na Williams, que deve ser de Nicholas Latifi.

Hulkenberg já descartou a Indy e a Fórmula E como opções além da F1, mas o DTM parece uma possibilidade séria.

Entende-se que seus representantes conversaram sobre uma mudança para as principais categoria da Alemanha, com a BMW como o destino mais provável.

Hulkenberg disse que as únicas pessoas com quem ele está conversando são seus advogados e pessoas ligadas ao DTM.

Uma mudança para a categoria não significaria necessariamente o fim da carreira de Hulkenberg na F1, com vários assentos disponíveis para a temporada 2021, embora ele tenha descartado o papel de piloto reserva ou de simulador para 2020.

