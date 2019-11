McLaren e Petrobras oficializam fim de acordo de patrocínio na F1

A McLaren confirmou que seu contrato de patrocínio com a Petrobras foi encerrado com efeito imediato.

Conforme relatado pelo Motorsport.com no mês passado, as discussões sobre o término da parceria estavam em andamento desde que o presidente Jair Bolsonaro anunciou no início deste ano que queria que a parceria fosse terminada.

Agora, duas semanas antes do GP do Brasil, ambas as partes concordaram em encerrar o que originalmente era uma parceria de cinco anos. Os logotipos serão removidos do carro para a corrida de Interlagos.

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse: “Gostaríamos de agradecer à Petrobras por sua parceria e apoio.”

"Temos um grande respeito por suas capacidades técnicas e científicas e não há dúvida de que os técnicos da empresa fizeram um progresso substancial no tempo em que trabalhamos juntos. Desejamos a todos da Petrobras todo o sucesso e esperamos vê-los de volta ao esporte novamente no futuro.”

A Petrobras, que tem 64% pelo governo brasileiro, deixou claro que a decisão de encerrar o negócio não teve nada a ver com os resultados.

“Reconhecemos a importância da McLaren no automobilismo global e estamos muito satisfeitos com os resultados entregues durante os dois anos de nossa parceria”, afirmou seu CEO Roberto Castello Branco.

“O projeto permitiu à Petrobras desenvolver gasolina e lubrificantes de alta tecnologia por meio de pesquisas com novas matérias-primas e testes realizados em condições extremas.”

"O desenvolvimento tecnológico será usado em produtos de lubrificantes e combustíveis. Vemos na McLaren um compromisso com a inovação e também a possibilidade de futuras parcerias".

Brown disse no fim de semana do GP dos Estados Unidos que a McLaren estaria adicionando mais patrocinadores para 2020.

Faltou combinar com o pessoal do design

Na semana passada, quando foi anunciado como serão os novos carros da F1, a McLaren fez o protótipo de seu modelo... ainda com a marca brasileira estampando a carroceria.