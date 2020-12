Próximo de fazer sua estreia na Fórmula 1, no GP de Sakhir deste domingo, o brasileiro Pietro Fittipaldi revelou que Romain Grosjean deu como principal dica que ele curta ao máximo sua primeira prova na categoria.

Pietro está substituindo Grosjean na Haas e seguirá com a vaga na última etapa da temporada, o GP de Abu Dhabi.

Apesar de ter se classificado em último, sabendo que teria que cumprir uma punição por troca de componentes do motor, Fittipaldi disse que seu desenvolvimento ao longo do final de semana se deve também aos conselhos que recebeu de outros, incluindo Grosjean.

"Romain me disse: 'Olha, o mais importante é que esse é o seu primeiro final de semana, e você não tem outro final de semana. É apenas uma estreia. O mais importante, e eu sei que é difícil porque tem muita coisa acontecendo, mas tente se divertir o máximo possível'".

Fittipaldi disse que seu companheiro de equipe, Kevin Magnussen, também tem ajudado ele a manter o foco nos principais desafios que enfrentará em seu primeiro final de semana na F1.

"Ele tem me ajudado muito, desde a segunda, quando fiquei sabendo. Estamos no mesmo hotel. Eu fui à academia e, depois, ele me chamou para ir em uma pequena praia que tem lá. Me disse: 'Parabéns pela estreia na F1. Olha, vai ter muita coisa acontecendo'. E começou a me explicar coisas como procedimentos, que é algo que não tem como testar em treinos. Isso me ajudou demais".

Pietro ainda disse que recebeu conselhos de Grosjean sobre os desafios que a primeira volta deve representar devido ao tráfego.

"Eu preciso terminar a corrida para coletar informações para a equipe. Eu ganhei muita experiência e certamente vou dar o meu melhor".

"Mas a primeira volta, estava falando com Romain, e ele disse que eu vou ter muitos carros na minha frente, algo que não vi na classificação. Há muito ar sujo, mais do que o esperado. Então ele me disse para aguardar uma aderência ruim na primeira volta".

"Então vou agir com cautela. Não sei o que esperar na corrida em termos de ultrapassagens. É difícil prever porque nunca corremos nesse traçado antes".

