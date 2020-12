Em sua primeira aparição pela Mercedes substituindo Lewis Hamilton, George Russell conseguiu uma vaga na primeira fila para o GP de Sakhir de Fórmula 1, perdendo a pole para Valtteri Bottas por apenas 0s026. E segundo Toto Wolff, ele não tem preocupações sobre uma possível rivalidade entre os dois, afirmando que a dupla está livre para correr neste domingo.

O britânico disse ter ficado "arrasado" por perder a pole por uma pequena margem, mas foi além das expectativas da Mercedes, após a equipe revelar que havia falado a ele que o objetivo era uma vaga entre os cinco primeiros.

Russell é visto como um futuro piloto da Mercedes, apesar da equipe afirmar que o final de semana não é tratado como uma batalha entre ele e Bottas por uma das vagas em 2022.

O piloto da Williams vai atrás de seus primeiros pontos na F1 neste domingo, mas pode ir além, podendo inclusive vencer em sua primeira corrida com a Mercedes caso consiga derrotar Bottas.

Mas Wolff disse não estar preocupado sobre qualquer rivalidade entre a dupla, sentindo que ambos podem ter confiança em suas posições.

"Acredito que será próximo, mas não vejo rivalidade na nossa equipe. Valtteri está em uma situação confortável. Não há nada a provar. Para George, é mais fácil, porque não há pressão sobre ele. Ele não tem nada a perder".

"E obviamente Verstappen não vai ficar feliz pelo fato de ter um novo piloto a sua frente. George está no lado sujo da pista, como vimos na semana passada, e o cockpit é pequeno para ele. As alavancas do volante são muito pequenas para suas mãos e dedos".

"Então a minha expectativa para ele amanhã é a mesma que tinha hoje na classificação. E ele confirmou o que pensávamos dele. Como disse antes, impressionante, mas não surpreendente".

Perguntado se a Mercedes adotaria ordens de equipe para favorecer Bottas, Wolff disse que não vai mudar sua abordagem tradicional de deixá-los correr".

"Eles estão livres para correr. É o que todo mundo merece. Sem coleiras amanhã".

