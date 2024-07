A Haas estendeu sua parceria técnica na Fórmula 1 com a Ferrari até o final da temporada de 2028, enquanto segue negociando com a Toyota para o futuro.

A equipe americana tem um longo e forte relacionamento com a Ferrari desde sua entrada na F1 em 2016, tendo adquirido motores, caixas de câmbio e peças de carros de clientes, além de usar as instalações do túnel de vento e do simulador de Maranello.

À medida que a F1 entra em uma nova era de regras a partir de 2026, na qual serão introduzidos novos motores turbo-híbridos, as equipes clientes têm finalizado seus acordos para garantir que estejam bem posicionadas para colocar tudo em ordem.

E agora a Haas, como amplamente previsto, concordou com uma extensão de contrato com a Ferrari que vai até o final de 2028. O acordo envolverá os mesmos elementos de antes, já que a Haas continua a trabalhar o mais próximo possível da Ferrari em todos os aspectos de seu carro, motor e operações.

Falando sobre o acordo, o diretor da equipe Haas, Ayao Komatsu, disse: "Estou entusiasmado por estender nosso relacionamento com a Ferrari até 2028".

"Como equipe, só corremos com unidades de potência da Ferrari e ter essa estabilidade para o próximo conjunto de regulamentos é uma parte fundamental do nosso desenvolvimento. "O relacionamento com a Ferrari sempre foi especial para nós - eles foram fundamentais na gênese do programa desde os primeiros dias e continuaram a ser um parceiro técnico valioso para nós nas últimas nove temporadas".

"Estou muito feliz por termos mais temporadas pela frente e agradeço a Fred Vasseur e a muitos outros na Ferrari por continuarem a demonstrar fé em nosso projeto. Este anúncio é apenas mais um exemplo da ambição de longo prazo da Haas - nosso investimento e crescimento no esporte continuam".

E a Toyota?

O acordo com a Ferrari vem na esteira das recentes especulações de que a Haas poderia estar considerando uma parceria com a Toyota - com histórias sugerindo que isso poderia incluir o patrocínio máster (como a Alfa Romeo fazia com a Sauber), um programa de motores ou o uso do túnel de vento de Colônia. Acredita-se que todos esses cenários estejam longe da realidade.

Embora a Haas tenha se recusado a comentar a situação, sabe-se que estão ocorrendo discussões entre a Haas e a fabricante japonesa sobre maneiras de trabalharem juntas no futuro, além dos aspectos que a Ferrari oferece atualmente.

Embora as conversas sejam apenas exploratórias, sugere-se que as ideias discutidas envolvem um possível acesso ao pessoal da Toyota para ajudar no projeto de F1 da Haas, produção de carros que poderia coexistir com o relacionamento atual da equipe com a Dallara ou outras colaborações técnicas.

É improvável que a Toyota esteja de olho em um retorno em grande escala à F1 com um acordo de alto nível, mas é possível que ela possa usar uma possível parceria com a Haas para ajudar a manter seus dedos em termos dos últimos desenvolvimentos na F1.

No ano passado, a Toyota iniciou uma troca de ideias com a McLaren depois que o piloto de fábrica da fabricante japonesa, Ryo Hirakawa, foi nomeado piloto reserva. Esse acordo foi visto como o início de um exercício para a Toyota explorar com a McLaren se havia outras oportunidades de trabalho conjunto.

O chefe da McLaren, Andrea Stella, disse: "Também estamos interessados em um pouco de intercâmbio sobre como lidamos com o desempenho, como lidamos com o desenvolvimento de pilotos. Portanto, queremos expandir um pouco nossos horizontes".

Mas a conversa de que o acordo com Hirakawa seria o primeiro passo para um retorno à F1 foi negada pelo conselheiro da Toyota Gazoo Racing Kazuki Nakajima. Ele disse: "Por enquanto, é claramente não. Este acordo está realmente focado puramente em um piloto, apoiando o sonho de um piloto."

