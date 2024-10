Pilotos que venceram apenas uma corrida na Fórmula 1

Até o momento, a Fórmula 1 conta com 114 pilotos que já venceram pelo menos uma corrida na categoria. No entanto, 40 deles não conseguiram repetir o feito. Seja por mudança de equipes, falta de oportunidade ou pouco tempo nos monopostos, o Motorsport.com reuniu os nomes nesta lista.

Recentemente, Lando Norris, Oscar Piastri e George Russell foram retirados dessa estatística por terem vencido etapas em 2024. Alguns nomes são listados por terem vencido as 500 Milhas de Indianápolis, que era válida para a F1.

No grid atual, Pierre Gasly e Esteban Ocon, atualmente companheiros na Alpine, são os nomes que seguem na tabela.

Todos os pilotos que têm uma única vitória na F1

Johnnie Parsons (Kurtis Kraft) - Indy 500 - 1950

Lee Wallard (Kurtis Kraft) - Indy 500 - 1951

Luigi Fagioli (Ferrari) - GP da França - 1951

Piero Taruffi (Ferrari) - GP da Suíça - 1952

Troy Ruttman (Kuzma) - Indy 500 - 1952

Bob Sweikert (Kurtis Kraft) - Indy 500 - 1955

Luigi Musso (Ferrari) - GP da Argentina - 1956

Pat Flaherty (Watson) - Indy 500 - 1956

Sam Hanks (Epperly) - Indy 500 - 1957

Jimmy Bryan (Epperly) - Indy 500 - 1958

Rodger Ward (Watson) - Indy 500 - 1959

Jo Bonnier (BRM) - GP da Holanda - 1959

Jim Rathmann (Watson) - Indy 500 - 1960

Giancarlo Baghetti (Ferrari) - GP da França - 1961

Innes Ireland (Lotus) - GP dos Estados Unidos - 1961

Lorenzo Bandini (Ferrari) - GP da Áustria - 1964

Richie Ginther (Honda) - GP do México - 1965

Ludovico Scarfiotti (Ferrari) - GP da Itália - 1966

Peter Gethin (BRM) - GP da Itália - 1971

François Cévert (Tyrrell) - GP dos Estados Unidos - 1971

Jean-Pierre Beltoise (BRM) - GP de Mônaco - 1972

Carlos Pace (Brabham) - GP do Brasil - 1975

Jochen Mass (McLaren) - GP da Espanha - 1975

Vittorio Brambilla (March) - GP da Áustria - 1975

Gunnar Nilsson (Lotus) - GP da Bélgica - 1977

Alessandro Nannini (Benetton) - GP do Japão - 1989

Jean Alesi (Ferrari) - GP do Canadá - 1995

Olivier Panis (Ligier) - GP de Mônaco - 1996

Jarno Trulli (Renault) - GP de Mônaco - 2004

Robert Kubica (BMW Sauber) - GP do Canadá - 2008

Heikki Kovalainen (McLaren) - GP da Hungria - 2008

Pastor Maldonado (Williams) - GP da Espanha - 2012

Pierre Gasly (AlphaTauri) - GP da Itália - 2020

Esteban Ocon (Alpine) - GP da Hungria - 2021

