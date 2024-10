F1: Champanhe de verdade! Liberty fecha acordo de 10 anos com LVMH

A Louis Vuitton, marca de moda de luxo, e Moët & Chandon, tradicional champanhe, estarão presentes no grid a partir do ano que vem, depois que a Liberty Media, equipe proprietária da Fórmula 1, fechou uma parceria global de 10 anos com a LVMH, que pode valer cerca de 1 bilhão de dólares.

O acordo terá início a partir da temporada de 2025 e inclui o envolvimento das marcas da LVMH em hospitalidade, ativações e edições limitadas, aumentando a presença que a empresa já tem na F1.

A marca de relógios TAG Heuer substituirá a Rolex como parceira oficial de cronometragem do esporte, em um movimento que encerra uma associação de 12 anos com a empresa suíça e também não afeta o acordo em andamento da TAG com a Red Bull ou o GP de Mônaco.

O relacionamento entre a F1 e o conglomerado LVMH floresceu no ano passado, quando a marca Moet Hennessy da empresa patrocinou o GP de Las Vegas em 2023, uma corrida promovida pelos próprios proprietários da F1, a Liberty.

"A LVMH e a F1 são duas marcas globais que constantemente ultrapassam os limites da criatividade e da inovação, valores fundamentais para a Liberty Media", disse o presidente da Liberty, Greg Maffei.

"Ficamos entusiasmados em trabalhar com uma das Maisons da LVMH durante o GP de Las Vegas no ano passado e, agora, expandimos nosso relacionamento com o Grupo ao nos tornarmos um Parceiro Global".

"A oportunidade de ampliar nossos acordos comerciais é emblemática da visão que temos para a Fórmula 1, já que a empresa continua a expandir sua plataforma. Estamos ansiosos para trabalhar com Bernard e Frédéric Arnault nos próximos anos".

A Moët & Chandon era anteriormente o champanhe borrifado durante as comemorações do pódio da F1 na maioria das corridas e é provável que retorne como parte do novo acordo, embora não esteja claro onde outras marcas de luxo sob o guarda-chuva da LVMH - como a Louis Vuitton - se encaixarão.

Ao anunciar o acordo, a F1 confirmou que esses detalhes seriam confirmados no ano novo, enquanto o presidente Stefano Domenicali saudava a parceria "histórica" entre as duas marcas.

"Nosso esporte é baseado na busca incessante pela excelência, um valor que também está no coração da LVMH, por isso tenho o prazer de anunciar que essa parceria histórica terá início em 2025", disse ele.

"À medida que a Fórmula 1 continua seu crescimento global, atraindo públicos novos e mais diversificados, a força e a amplitude da LVMH a tornam a parceira perfeita para trabalharmos, pois buscamos aprimorar continuamente a experiência de nossos fãs e a herança de nosso incrível esporte".

Com as alegações de que a taxa anual para ter uma infinidade de patrocinadores a bordo chegará à marca de 100 milhões de dólares, o acordo valeria uma soma potencial de 11 dígitos para a F1.

A iniciativa é o mais recente empreendimento no esporte para a LVMH, que também tem acordos de patrocínio com as Olimpíadas, Paraolimpíadas, Premier League (liga inglesa de futebol), Copa do Mundo da FIFA e NFL (liga de futebol americano).

Bernard Arnault, presidente e CEO do Grupo LVMH, acrescentou: "As pessoas, a busca pela excelência e a paixão pela inovação estão no centro da atividade de nossas Maisons e da Fórmula 1", disse Arnault.

"No automobilismo, assim como na moda, na relojoaria ou nos vinhos e destilados, cada detalhe conta no caminho para o sucesso. Tanto em nossas oficinas quanto nos circuitos ao redor do mundo, é essa busca incessante para romper limites que inspira nossa visão, e esse é o significado que queremos trazer para essa grande e única parceria entre a Fórmula 1 e nosso Grupo".

