O novo pneu de 18 polegadas de chuva intensa ficou sob os holofotes no GP de Mônaco de Fórmula 1, após várias críticas de pilotos e ex-pilotos com o desempenho do composto durante a prova. Mas a Pirelli veio a público defender o modelo utilizado, revelando que existem algumas limitações incontornáveis em seu desenvolvimento.

Sebastian Vettel disse: “O composto de chuva intensa é muito devagar, não é o pneu correto. É extremamente difícil usá-lo nessa pista e também em pistas como Ímola. É simplesmente um pneu ruim”.

O pai de Max Verstappen, Jos escreveu depois: “Eu também acho incrível ver a aderência mínima que os pilotos têm com o pneu de chuva intensa. Isso não é nenhuma novidade da última corrida, mas algo que tem acontecido há bastante tempo. Algo precisa ser feito para mudar isso.”

Mas o chefe da Pirelli, Mario Isola, afirma que é muito cedo para julgar a forma como os pneus de chuva intensa performaram em Mônaco. “Como somos limitados a um único composto de chuva intensa por temporada, é preciso achar o balanço certo entre a produção de pneus que são adequados para pista rápidas e com muita downforce, assim como para circuitos lentos como Mônaco. Por isso, talvez, os pneus não sejam ideais em todas as circunstâncias.”

“Pneus de chuva intensa são sempre muito difíceis de serem entendidos”, explicou Isola, ao ser perguntado pelo Motorsport.com sobre as críticas de Vettel e Verstappen.

“Eu acredito que Mônaco não é a pista correta para fazermos uma análise correta do desempenho dos pneus. Nós temos apenas um composto de chuva intensa e um intermediário - e eles precisam trabalhar em todos os 22/23 circuitos. Então, precisamos achar o melhor comprometimento”.

Além disso, Isola sugere que é errado que as equipes e os pilotos fiquem insatisfeitos com os produtos da Pirelli, tendo em vista que a empresa recebe tão pouca assistência quando se trata de testes na chuva para ajudá-la a melhorar os produtos.

“Nós não temos muitas oportunidades para testar os pneus de chuva intensa e os intermediários”, explicou. “Recentemente, fizemos um teste com a Ferrari em Fiorano e, no momento, é o único teste programado para este ano para desenvolver um produto melhor para o próximo ano.”

"Estamos trabalhando com a FIA e as equipes para encontrar disponibilidades adicionais da equipe, mas se não tivermos a possibilidade de testar os pneus, não teremos a possibilidade de desenvolvê-los.”

“Então, primeiramente, gostaria de esperar por outras corridas com chuva, para entender se e onde temos que desenvolver esse produto.”

“Além disso, se você se lembra da pré-temporada em Barcelona, ​​decidimos molhar a pista por metade do dia para dar às equipes a possibilidade de testar o novo pneu, mas teve pouquíssimo experimentação com o pneu de chuva extrema. Eles estavam mais focados no intermediário.”

"Precisamos testar, caso contrário não podemos desenvolver um novo pneu para o futuro. E precisamos avaliar adequadamente o desempenho dos pneus para reagir a isso."

